高鐵南延確定進高雄車站 居民店家憂喜參半

高雄方案高鐵將進市區，高雄車站周邊商圈及居民喜憂參半，擔心施工衝擊及交通黑暗期再延長數年，商圈復振力道更加疲弱。民代擔心高鐵重演過去高雄車站太慢招商的問題，呼籲在施工前期就應一併處理招商及都市計畫。

高鐵南延的高雄方案，是指高鐵沿著台鐵的高雄鐵路地下化旁路廊，地下化進入高雄車站，再往東延伸到屏東六塊厝，全長約28.8公里，2018年時預計總經費需1217億元。

交通部原本在2019年選擇高鐵延伸屏東採左營方案，路線從高鐵左營站以北分岔，以高架往東延伸至屏東六塊厝。但今年7月，交通部突釋出高鐵延伸屏東將重新評估高雄方案訊息，引發高雄車站周邊的商圈、居民疑慮。

交通部鐵道局後續舉辦2場論壇與5場說明會，強調左營案有安全問題與調度瓶頸，高雄案則可與台鐵高雄車站、高雄捷運共構，有助城區發展。

近期外界認為中央屬意高雄案，但台鐵在內等相關單位在記者詢問時，都不願正面證實，直到行政院長卓榮泰在今天出席台鐵高雄車站的天蓬啟用典禮，在致詞時終於公布，高鐵南延採取高雄案。

長明商圈促進會理事長盧澤榮說，高鐵進入高雄車站，將可促成都市更新，高雄車站的旅客可以分流，但居民、商圈的店家會擔心施工期間太長、導致交通黑暗期，希望市府要求中央要施工要快速且謹慎，減少對地方的影響。

高雄市議員許采蓁說，市民期待利用高鐵進高雄車站的機會，重新帶動南高雄發展，但高雄站前的明挖範圍最大，是否不影響中華、民族路的交通令人擔心，另外過去高雄車站太慢進行招商及都市計劃，導致車站完工也沒有馬上帶動周邊的問題，也希望不要發生在高鐵上，應該在施工前期就一併處理招商及都市計畫。