高鐵南延確定採高雄方案 民代：把握機會讓高雄市區重生

高鐵延伸屏東採「高雄方案」木已成舟，行政院長卓榮泰今天上午宣布拍板，「未來高鐵，將會來到高雄車站，採用高雄方案，造福地方」此案先前召開四次公聽會，交通部成案意圖明顯。民代說，希望能搭配都市更新與商圈活化計畫，把握這次車站重生的機會，不要讓高雄車站成為商圈中的孤島，不要讓周邊商圈再一次失望。

行政院長卓榮泰今天上午南下高雄，出席在台鐵高雄車站下沉式廣場舉辦的「飛越車頭 圓夢啟程–高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」。卓榮泰致詞時宣布，高鐵南延屏東方案，將進入高雄車站，採取高雄方案。

卓榮泰說，高雄在歷任市長的努力下，進入脫胎換骨的時代，世大運的舉辦帶來世運主場館，衛武營國家藝術文化中心成為高雄人民生活的重點，海洋流行音樂中心讓高雄成為世界級的城市，更多國際演藝人員來高雄演出，帶來表演文化的經濟活動，都是高雄已經發生的改變。

「為了因應這樣的改變，我們對高雄城市的願景，還有更多」卓榮泰說，行政院經濟發展委員會的會議中，討論均衡台灣發展的主題，已經把高雄、屏東、台南、嘉義四個縣市，畫作大南方新矽谷，未來會有更多國際大廠、國內科技廠進駐，帶動中小企業發展。

卓榮泰表示，高雄市世界的城市，高雄也歡迎世界走進高雄，所以我們必須對高雄的交通建設投入更多的關懷與支持，因此必須將高雄與屏東納入高鐵的生活圈，這也是屏東鄉親長久以來的期待，大南方新矽谷需要新的交通能量來做為運輸管道。

卓榮泰表示，高雄車站今天落成，整體高雄的交通建設要進入下個新階段，在經過多次討論後，「最終的決定是希望，未來的高鐵將會來到高雄車站，我們採用高雄方案！」造福地方，連接台灣。

卓榮泰說，進行高雄方案同時，高雄、屏東周邊會同時規劃，建構大南方新矽谷、與新南向重要門戶，希望交通部儘快完成具體計畫。

高雄市長陳其邁對此曾數度表示，不管任何方案都要有三個條件，技術可行、衝擊最小、結合城市發展規劃，希望把民眾損失和不便減到最低。

高雄市議員白喬茵說，高鐵站南延到高雄車站，大家擔心的還是回歸交通黑暗期跟拆遷的問題，呼籲市府這次可以積極規劃與建設周邊，打通車站到周邊商圈的連通道、地下街，搭配都市把握這次車站重生的機會，不要讓高雄車站成為商圈中的孤島，不要讓周邊商圈再一次失望。

市議員張博洋說，已多次針對高雄車站大都更計畫與市府建議與討論，卓榮泰院長今日也正面回應鐵道建設將配合市府都更規劃，高鐵進市區務必結合周邊土地活化、公私部門合作開發、行人環境整體提升，讓高鐵不是一個單純的軌道建設延長，而且經濟動能的延伸。