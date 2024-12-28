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高鐵南延確定採高雄方案 民代：把握機會讓高雄市區重生

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天宣布高鐵南延案將採取進入高雄車站的高雄方案。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰今天宣布高鐵南延案將採取進入高雄車站的高雄方案。記者劉學聖／攝影

高鐵延伸屏東採「高雄方案」木已成舟，行政院長卓榮泰今天上午宣布拍板，「未來高鐵，將會來到高雄車站，採用高雄方案，造福地方」此案先前召開四次公聽會，交通部成案意圖明顯。民代說，希望能搭配都市更新與商圈活化計畫，把握這次車站重生的機會，不要讓高雄車站成為商圈中的孤島，不要讓周邊商圈再一次失望。

行政院長卓榮泰今天上午南下高雄，出席在台鐵高雄車站下沉式廣場舉辦的「飛越車頭 圓夢啟程–高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」。卓榮泰致詞時宣布，高鐵南延屏東方案，將進入高雄車站，採取高雄方案。

卓榮泰說，高雄在歷任市長的努力下，進入脫胎換骨的時代，世大運的舉辦帶來世運主場館，衛武營國家藝術文化中心成為高雄人民生活的重點，海洋流行音樂中心讓高雄成為世界級的城市，更多國際演藝人員來高雄演出，帶來表演文化的經濟活動，都是高雄已經發生的改變。

「為了因應這樣的改變，我們對高雄城市的願景，還有更多」卓榮泰說，行政院經濟發展委員會的會議中，討論均衡台灣發展的主題，已經把高雄、屏東、台南、嘉義四個縣市，畫作大南方新矽谷，未來會有更多國際大廠、國內科技廠進駐，帶動中小企業發展。

卓榮泰表示，高雄市世界的城市，高雄也歡迎世界走進高雄，所以我們必須對高雄的交通建設投入更多的關懷與支持，因此必須將高雄與屏東納入高鐵的生活圈，這也是屏東鄉親長久以來的期待，大南方新矽谷需要新的交通能量來做為運輸管道。

卓榮泰表示，高雄車站今天落成，整體高雄的交通建設要進入下個新階段，在經過多次討論後，「最終的決定是希望，未來的高鐵將會來到高雄車站，我們採用高雄方案！」造福地方，連接台灣。

卓榮泰說，進行高雄方案同時，高雄、屏東周邊會同時規劃，建構大南方新矽谷、與新南向重要門戶，希望交通部儘快完成具體計畫。

高雄市長陳其邁對此曾數度表示，不管任何方案都要有三個條件，技術可行、衝擊最小、結合城市發展規劃，希望把民眾損失和不便減到最低。

高雄市議員白喬茵說，高鐵站南延到高雄車站，大家擔心的還是回歸交通黑暗期跟拆遷的問題，呼籲市府這次可以積極規劃與建設周邊，打通車站到周邊商圈的連通道、地下街，搭配都市把握這次車站重生的機會，不要讓高雄車站成為商圈中的孤島，不要讓周邊商圈再一次失望。

市議員張博洋說，已多次針對高雄車站大都更計畫與市府建議與討論，卓榮泰院長今日也正面回應鐵道建設將配合市府都更規劃，高鐵進市區務必結合周邊土地活化、公私部門合作開發、行人環境整體提升，讓高鐵不是一個單純的軌道建設延長，而且經濟動能的延伸。

高鐵

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