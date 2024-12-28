高鐵南延屏東方案底定 卓榮泰宣布：進高雄車站

高鐵南延屏東計畫近日從原定的左營岔出路線，可能改為進入台鐵高雄車站，引發討論。行政院長卓榮泰今天上午10時30分來到台鐵高雄車站，出席「飛越車頭 圓夢啟程–高雄新車站廣場成圓天棚啟用典禮」。卓榮泰宣布，未來高鐵，將會來到高雄車站，採用高雄方案，造福地方。

卓榮泰說，行政院經濟發展委員會的會議中，已經把高雄屏東台南嘉義，畫成大南方新矽谷，未來會有更多廠商進駐，帶動中小企業發展，因此必須對高雄的交通建設投入更多關懷支持，要將高雄屏東納入高鐵共同生活圈。但施工單位一定要考慮到技術、周遭城市的發展，未來南來北往，會從屏東到高雄。

高鐵南延屏東方案在「高雄案」與「左營案」之間評估。原本高鐵從左營岔出，但因擔心經過仁武工業區的路線會經過石化廠，安全有嚴重疑慮，加上交叉路徑引發的技術性問題，讓營運風險急劇升高，決定將原計畫調整，改為進入台鐵高雄車站。

由於高雄案可能讓車站周邊部分住戶面臨拆遷，引起居民訴求減少明挖段、拒絕拆遷，「能夠不拆遷就不要拆遷」。附近商圈的成衣業者說，之前高雄車站鐵路地下化工程一挖十多年，交通黑暗期導致商圈沒落，「難道又要再來一次？」也有居民將來高鐵進入高雄車站，會有大量計程車、巴士等接駁車輛湧入，導致車站周邊道路難以負荷。

高市府表示，對於高雄車站共構高鐵站的開發，除了減少衝擊，最重要的是配合高雄車站周邊開發，如周圍商圈的帶動、周邊土地充分利用，也有賴於中央地方合作並配合整體城市發展，才有利於南高雄的發展。