快訊

號稱最美觀光列車！鳴日號入庫不慎脫軌險翻車 台鐵調查原因中

川普關稅公式掛羊頭賣狗肉！說好比照他國關稅 結果全看貿易逆差

柯文哲今坐輪椅出院 北所：持續注意術後身體狀況

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨天在台北醫院進行輸尿管鏡手術，取出結石休養一天後，下午在看守所人員戒護下離開醫院。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲昨天在台北醫院進行輸尿管鏡手術，取出結石休養一天後，下午在看守所人員戒護下離開醫院。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲今天坐輪椅出院，由北所戒護人員送回看守所，北所表示，會持續注意柯術後身體恢復狀況。

柯文哲因輸尿管結石造成左腎積水，昨被送至衛福部台北醫院手術，柯文哲今天下午1點45分搭輪椅出院，下樓搭白色廂型車離開。台北醫院表示，柯文哲術後恢復狀況順利。

部北表示，昨天花45分鐘順利完成柯文哲的輸尿管鏡手術，柯文哲依醫囑安排住院觀察一天。昨晚在醫師專業評估及病人自主意願下，提前撤除留置的雙J管，撤除後，柯文哲表示，異物不適感明顯改善，整體狀況良好。

術後住院1天的柯文哲，今天下午1時許，由北所人員戒護坐輪椅離開部立台北醫院，返回台北看守所。北所表示，今天中午依醫囑至部立台北醫院戒護柯返所，將會持續注意柯術後身體恢復狀況，提供所需的醫療照護。

台北醫院 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲坐輪椅出院返回北所 部立台北醫院：術後恢復良好

影／柯文哲出院了！坐輪椅送回北所 台北醫院：術後恢復良好

影／柯文哲情況能否出院？ 陳佩琪離開小聲回應這4字

柯文哲昨手術今有可能出院？陳佩琪上午再到台北醫院守候

相關新聞

柯文哲今坐輪椅出院 北所：持續注意術後身體狀況

民眾黨前主席柯文哲今天坐輪椅出院，由北所戒護人員送回看守所，北所表示，會持續注意柯術後身體恢復狀況。

影／柯文哲出院了！坐輪椅送回北所 台北醫院：術後恢復良好

民眾黨前主席柯文哲因輸尿管結石造成左腎積水，昨被送至衛福部台北醫院手術，柯文哲今天下午1點45分搭輪椅出院，下樓搭白色廂...

影／柯文哲情況能否出院？ 陳佩琪離開小聲回應這4字

民眾黨前主席柯文哲因輸尿管結石造成左腎積水，昨被送至衛福部台北醫院手術，柯文哲妻子陳佩琪上午到部北了解柯文哲病情，但柯文...

柯文哲昨手術今有可能出院？陳佩琪上午再到台北醫院守候

民眾黨前主席柯文哲因輸尿管結石造成左腎積水，昨被送至衛福部台北醫院手術，經45分鐘手術以雷射擊碎並取出結石。稍早柯文哲妻...

冷眼集／收容人醫療處遇 因人而異

柯文哲因泌尿道結石引發腎水腫，三度戒護就醫後昨手術治療，引起監所醫療人權的討論。監所超收的環境、人力不足、戒護及保外就醫...

柯文哲手術成功 戒護住院1天

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案羈押於台北看守所，經三度戒護就醫，因輸尿管結石造成左腎積水，昨被送至衛福部台北醫院手術，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。