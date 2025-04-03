柯文哲今坐輪椅出院 北所：持續注意術後身體狀況

民眾黨前主席柯文哲今天坐輪椅出院，由北所戒護人員送回看守所，北所表示，會持續注意柯術後身體恢復狀況。

柯文哲因輸尿管結石造成左腎積水，昨被送至衛福部台北醫院手術，柯文哲今天下午1點45分搭輪椅出院，下樓搭白色廂型車離開。台北醫院表示，柯文哲術後恢復狀況順利。

部北表示，昨天花45分鐘順利完成柯文哲的輸尿管鏡手術，柯文哲依醫囑安排住院觀察一天。昨晚在醫師專業評估及病人自主意願下，提前撤除留置的雙J管，撤除後，柯文哲表示，異物不適感明顯改善，整體狀況良好。

術後住院1天的柯文哲，今天下午1時許，由北所人員戒護坐輪椅離開部立台北醫院，返回台北看守所。北所表示，今天中午依醫囑至部立台北醫院戒護柯返所，將會持續注意柯術後身體恢復狀況，提供所需的醫療照護。