柯文哲坐輪椅出院返回北所 部立台北醫院：術後恢復良好
收押台北看所守的民眾黨前主席柯文哲因輸尿管結石造成左腎積水，昨天被送至衛福部台北醫院，進行輸尿管鏡手術，取出結石後，歷經一天的觀察與治療後，柯文哲下午在看守所人員戒護下，坐輪椅下樓後搭乘白色箱型車離開醫院，返回台北看守所。
面對記者詢問目前身體狀況如何，是否會提出抗告等問題，柯文哲都沒有回應。一旁有支持者大喊「阿伯加油」。部立台北醫院表示，今天上午柯文哲感到有些許疼痛，經醫師評估為術後神經反射疼痛，經過藥物治療，中午時身體狀況穩定，已無疼痛或不適，精神良好，對醫療團隊的專業照護再次表示感謝，並主動表示已未感疼痛，恢復順利，希望盡早出院。醫師同意於下午辦理出院，並提醒柯文哲，出院後應依醫囑持續服用三天抗生素藥物，需要時服用備用的止痛藥及改善頻尿的藥物，以確保術後康復進程順利，後續請配合回診檢查，以持續監測恢復情況，確保健康狀況無虞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言