影／柯文哲出院了！坐輪椅送回北所 台北醫院：術後恢復良好

民眾黨前主席柯文哲因輸尿管結石造成左腎積水，昨被送至衛福部台北醫院手術，柯文哲今天下午1點45分搭輪椅出院，下樓搭白色廂型車離開。台北醫院表示，柯文哲術後恢復狀況順利。

柯文哲準備離開部北時，眼神看起來渙散，沒什麼精神，由旁邊人員協助攙扶上車。有支持者在一旁大喊「阿伯加油」，面對記者詢問目前身體狀況如何，是否會提出抗告等問題，柯文哲都沒有回應。

部北表示，昨日順利完成柯文哲的輸尿管鏡手術，柯文哲依醫囑安排住院觀察一天。當日近晚間，在醫師專業評估及病人自主意願下，提前撤除留置的雙J管，撤除後，柯文哲表示，異物不適感明顯改善，整體狀況良好。

部北表示，今日上午，柯文哲感到有些許疼痛，經醫師評估為術後神經反射疼痛，經過藥物治療，中午時身體狀況穩定，已無疼痛或不適，精神良好，對醫療團隊的專業照護再次表示感謝，並主動表示已未感疼痛，恢復順利，希望儘早出院。

部北表示，醫師同意於今日下午辦理出院，並提醒柯文哲，出院後應依醫囑持續服用三天抗生素藥物，需要時服用備用的止痛藥及改善頻尿的藥物，以確保術後康復進程順利，後續請配合回診檢查，以持續監測恢復情況，確保健康狀況無虞。