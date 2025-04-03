冷眼集／收容人醫療處遇 因人而異

柯文哲因泌尿道結石引發腎水腫，三度戒護就醫後昨手術治療，引起監所醫療人權的討論。監所超收的環境、人力不足、戒護及保外就醫門檻高且審查不透明，環環相扣的困境，都讓收容人醫療處遇、品質「低常人一等」，也常出現標準因人而異的爭議。

本報陽光行動上月探討監所超收議題，桃園監獄超收比例最高、逾四成，其次為柯文哲所在的台北看守所，除衝突日增造成管理困擾，狹小擁擠的空間更成為各式傳染病的溫床，收容人身心健康早已是監所一大隱憂。

再者，每名收容人戒護就醫須先聯繫醫療院所確認時段，安排二至四名戒護人員陪同，耗費人力資源龐大，但礙於監所人員嚴重短缺，無形中拉高戒護就醫的門檻條件，非到「急不可待」，難以有外出醫治的機會；卻也容易讓收容人「小病」熬成「大病」。

戒護就醫和保外就醫雖訂有審查標準，但審查過程不夠透明，不僅讓人霧裡看花，標準更易惹議。柯文哲案件仍在台北地院審理中，起訴證據能否經得起檢驗，在無罪推定原則下，他是未定罪、僅被羈押禁見的被告，輸尿管結石問題在監所未及時獲得完善醫療，演變成「水腎」需要手術，連自三月廿九日申請自費延醫，至今遲未有結果，都可能讓監所內的基本醫療人權被打上大問號。

另外，收容人戒護就醫，各項侵入性檢查、手術，理應由親屬前往醫院簽署同意書，但柯文哲接受輸尿管鏡手術前，陳佩琪等家人卻未收到任何通知；對比前總統陳水扁二○一五年獲保外就醫，至今已在外趴趴走十年，甚至屢踩紅線，待遇大不同。

司法院前院長許宗力於大法官釋字第七五五號解釋協同意見書中提到，受刑人只是穿「囚服」的國民，基本權必須受到保護。更何況是尚未被定罪的收容人？當收容人的醫療變成一種奢求，甚至成為刑罰以外的另一種懲罰，外界對政府執法的公正性，只會有更多質疑。