柯文哲手術成功 戒護住院1天

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案羈押於台北看守所，經三度戒護就醫，因輸尿管結石造成左腎積水，昨被送至衛福部台北醫院手術，經四十五分鐘手術以雷射擊碎並取出結石。他原希望當天出院，依醫師建議為確保術後恢復，住院觀察一天。

柯文哲昨緊閉眼睛、神情憔悴，雙手上銬坐輪椅被推進醫院；妻子陳佩琪隨後趕抵，受訪時痛批「完全喪失醫療人權」，在手術室外等候。

手術歷時四十五分鐘，醫療團隊以雷射將一乘○點五公分的結石擊碎並取出，柯文哲躺病床被推出恢復室，移至戒護病房。醫師術後向柯及陳佩琪解說病情，柯表示希望術後就出院，仍依醫師住院觀察一天，陳聽完病情解說並察看取出結石，感謝醫療團隊照護。

台北醫院表示，為降低術後絞痛，醫師在柯文哲體內放置雙Ｊ管，此裝置會使人體出現正常的急尿感，術後柯的腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定；醫師術後給予抗痙攣藥物、抗生素、止痛藥，支持術後康復及緩解不適，預計雙Ｊ管將留置約五天，觀察術後復原情況再取出，醫院已安排後續回診，以確保恢復狀況良好。

柯文哲昨在戒護下進行手術，妹妹柯美蘭憤怒批家屬不知情，「這個國家瘋了」。柯美蘭前晚獲悉柯文哲次日將開刀的消息，憤怒表示因家人禁見，完全不知道狀況。她說，自己從事醫師工作，即使是門診眼科手術，除病人本身外，一定會告訴家屬；現在哥哥的狀況家人不知情，也不能照顧，「就因為家人被禁見？到底哥哥犯了什麼滔天大罪？」

柯美蘭說，她不會質疑主治醫師的能力，但開刀前，病患有知情權，也一定要告知家屬，「究竟是開什麼刀？開哪裡？用什麼方式麻醉？我們不會聽不懂」，難道家屬不該知道嗎？

矯正署指出，羈押法未明確規定必須通知被告家屬；台北看守所則表示，配合醫囑與維護當事人隱私，歉難事先說明。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，民眾黨主席黃國昌先前親送自費延醫申請，呼籲北所盡速核准自費延醫，並「具保、停押」，讓柯文哲重獲自由。