柯文哲今早動刀 黃國昌遞自費延醫申請…北所已函覆律師審核結果

民眾黨前主席柯文哲今天進行輸尿管鏡手術取出結石。日前民眾黨主席黃國昌遞交申請為柯文哲爭取自費延醫。據了解，台北看守所今天晚間7時許，已將審核結果函覆柯文哲律師團。

羈押中的柯文哲涉京華城案、政治獻金案等遭起訴，近期數次戒護就醫。台灣民眾黨主席黃國昌3月29日傍晚到台北看守所遞申請書，表明為柯文哲爭取自費延醫。北所昨天表示，依規定審核，會將柯文哲最新健康情形，併由專業醫事人員審酌後再回覆。

據指出，北所晚間7時許已將審核結果函覆給柯文哲律師團。對此，北所副所長陳啟森回應中央社記者詢問時表示，相關細節不便說明。

柯文哲今天上午7時在台北看守所人員戒護下，到台北醫院進行輸尿管鏡手術，順利取出結石並轉入戒護病房。院方表示，柯文哲希望今天出院，但尊重醫療建議，將住院觀察1天，以確保術後恢復順利。

柯文哲妻子陳佩琪受訪時說，她昨天下午2時許接獲北所電話通知，只知道柯文哲要開泌尿道的刀，「其他事情我一概都不知道」。

北所晚間發布新聞稿指出，北所昨天獲悉柯文哲後續所需接受的醫療行為後，即依規定報請被告繫屬法院獲准，並通知家屬，惟個案醫療細節與事前的住院規劃等均涉及醫療專業，所方恪遵醫院安排，配合醫囑並維護當事人隱私，歉難事先說明。

北所表示，今天上午依醫囑戒護柯文哲接受治療，並辦理住院手續後，再行聯繫家屬，目前已由醫院密集提供柯文哲所需照護。