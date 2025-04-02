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陳佩琪指柯文哲雙眼手腳浮腫 非死在獄中就是永無天日
台北地方法院審理京華城容積弊案，台北市前市長柯文哲今天戒護外醫，柯文哲妻子陳佩琪透過臉書表示，感謝眾多支持者跟小草的關心，一生救人無數的醫生、一個努力解決市政沉痾的市長，「看起來除非是死在獄中，否則就是永無見天日。」
柯文哲目前關押在台北看守所，先前兩度傳出身體不適戒護就醫，今天上午在北所人員的陪同下戒護就醫，前往台北醫院進行手術取出左腎結石。
陳佩琪晚間在臉書發文指出，感謝眾多支持者與小草的關心，有人甚至在台北看守所外頭守候一夜，今天一大早再跟車一路追到台北醫院，就是為了跟柯文哲喊一聲加油，「這些人情溫暖，我們永遠記在心裡。」
陳佩琪透露，今天第一眼看到柯文哲，自己差一點不認識丈夫，感覺雙眼極度浮腫，眼尾餘光瞄過去，除了被銬上的雙手浮腫，就連腳背也有浮腫狀況，但是礙於規定不敢靠近也不敢說話，旁邊也有人不斷提醒最好遵從規定，否則法官會認定有串證之嫌疑。
陳佩琪說，以目前沒有證據的狀況之下，柯文哲不是押到死，不然就是押到重殘，「最後丟個不能自理、無法說話的植物人給你去照顧」，現在大家都紛紛選擇靜默，「深怕一句話有閃失，又害他再被羈押2個月。」
陳佩琪感慨，柯文哲一生救人無數，生活極簡不愛美食與享樂，興趣只有讀書、教學跟演講，選擇急重症外科，發願以救人為職志，不在乎薪水多少，結婚以來從沒看過存摺，現在卻被指控貪汙與圖利，關押在陰冷的大牢當中，一生救人無數的醫生、一個努力解決市政沉痾的市長，目前看起來除非死在獄中，否則就是永無見天日。
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