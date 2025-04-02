柯文哲手術取出結石 北所「還原流程」：維護隱私歉難事先說明

民眾黨主席柯文哲因血尿、腰痛，上月25日戒護至衛福部立台北醫院接受體外震波碎石手術，柯因輸尿管結石、左腎積水，今天上午再度至台北醫院歷經45分鐘手術，台北醫院今表示，使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎取出，須住院觀察一天。

陳佩琪日前舉行記者會，公開柯的病歷，指柯左側腹股溝嚴重疼痛，合併有噁心與嘔吐，尿液紅血球數值是正常值十倍以上，再下去恐有腎臟損傷甚至報廢的不可逆受損。

陳佩琪還表示，北所內就只是個簡單醫務室，這些日子對柯極盡照顧，感謝醫務室的員工，但所內儀器設備有限，目前柯身體情況需要能更進一步、能更妥當、適切、有人權的醫療處置，「一個救人無數的醫師，不該自己生病時被如此對待」，她昨晚臨時得知柯今天要開刀，一早才急忙趕至醫院等陪伴。

北所今晚指出，昨獲悉柯因後續所需要接受開刀醫療行為後，即依規定報請台北地院獲准並通知家屬，惟個案醫療細節與事前的住院規畫等，均涉及醫療專業，恪遵醫院安排，配合醫囑並維護當事人隱私，歉難事先說明。

北所表示，今天上午依醫囑戒護柯文哲到醫院接受手術治療並辦理住院手續後，再行聯繫家屬，強調目前已由醫院密集提供其所需的照護。