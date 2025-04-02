柯文哲輸尿管結石左腎積水 今雷射擊碎結石住院一天觀察

民眾黨主席柯文哲日前傳出血尿、腰痛，上月25日戒護至衛福部台北醫院接受體外震波碎石手術，柯文哲因輸尿管結石、左腎積水，今天上午再度至台北醫院手術。台北醫院今說明，手術歷時45分鐘，使用雷射將1×0.5公分的結石擊碎取出，並住院觀察一天。

據北所表示，柯文哲上月19、20、21日在所內曾接受專業醫師看診，依醫囑於上月25日上午戒護至部立台北醫院就醫檢查及進行30分鐘的體外震波碎石手術治療，經醫院評估未達住院標準後，戒護返所照護。

基於術後疼痛管理考量，醫療團隊依專業開立Tramadol止痛藥，醫囑註明每日4次、每次1顆，也明確指導病人僅需在疼痛時服用，藥物由台北看守所人員保管，病人無法自行取藥。

北所曾表示，經密集監測健康，每日多次向柯進行關懷、評估恢復情形，上月28日下午回診專科醫師追蹤病情，結果顯示症狀已獲改善，未出現不適情形；上月29日下午 柯在所內自主從事簡易複合式運動，其活動、生理指數紀錄均屬正常，現實狀態未符醫囑及收容人緊急戒送急診標準。

上月29日晚上6時40分，柯文哲再度傳出心臟不適，當晚9時55分二度戒護至部立台北醫院就醫，經醫師診察身體狀況穩定，向柯確認無其他不適後，於晚上11時許帶回北所照護。當天下午5時，民眾黨現任黨主席、立委黃國昌也到北所遞交自費延醫申請書，北所回應將依羈押法、監獄及看守所收容人自費延醫診治實施辦法審核。

本月1日上午台北看守所針對柯醫療需求，按醫囑第3度安排戒護至部立台北醫院回診檢查，並於昨天中午返所，因傳出柯因左側輸尿管結石造成左腎積水，今天上午6時50分，戒護至部立台北醫院接受輸尿管鏡手術，手術過程歷時45分鐘，醫療團隊成功使用雷射將1乘0.5公分的結石擊碎並取出。

台北醫院今表示，為降低術後絞痛，醫師在柯體內放置雙J管，此裝置會使人體出現正常的急尿感。手術後，柯的腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定。

台北醫院醫師今術後已向病人及家屬完整解說病情，並給予抗痙攣藥物以緩解不適，預計雙J管將留置約5天，觀察術後復原情況再行取出；醫院已安排後續回診，以確保恢復狀況良好。