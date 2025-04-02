柯文哲今早急動刀 監所戒護外醫SOP看這裡

民眾黨前主席柯文哲今早因腎結石致左腎積水，由台北看守所人員戒護外醫，法務部矯正署說明，一般在監所服刑收容人若受傷或罹患疾病、有醫療急迫性，經醫師診治認有必要，依監獄行刑法規定得戒護外醫或保外醫治；至於羈押被告戒護外醫則依羈押法規定。

至於收容人因罹疾病，經醫師診療後，如診斷在監所內不能適當醫治，可由醫師開立建議轉診單或由收容人提出自費外醫報告，監所審核醫師建議決定是否批准轉診，若病情緊急，監所可先行就醫再補辦審核手續，同時也會評估收容人是否有逃脫風險，決定戒護人力編制。

監所聯繫指定醫療機構，確認醫療資源與安排診療時段，視收容人風險，安排警力或監所戒護人員（通常為2至4名），收容人依規定需著監所制服、戴戒具（手銬、腳鐐等），但重症或特殊狀況可申請免戴，由戒護人員押解前往醫院，

醫療過程中，戒護人員須全程在場監督，收容人不得與外界人員私下接觸，醫療過程須符合戒護安全規範，完成診療後，押解收容人返回監所。

若醫師評估需住院，監所須報請法務部矯正署核准住院治療，並安排住院期間的戒護措施。收容人住院或依病情需要，監所也會通知親屬前往探視（禁止接見收容人應經案件繫屬院檢同意），各項侵入性檢查、手術亦須親屬配合前往醫院簽署同意書，探視親屬需攜帶身分證明文件，在規定接見時間內前往醫院探視，若醫院建議長期治療，收容人可向矯正機關申請保外醫治。

至於羈押中被告戒護就醫的要件及程序，分為一般被告和禁見被告，前者經醫師診斷認為有必要時，看守所可護送被告至醫療機構接受治療，事後將診斷資料以書面形式陳報給裁定羈押的法院或檢察官；遭法院裁定禁止接見通信被告若需就醫，看守所依職權或被告申請，檢具診斷資料，迅速送交裁定羈押的法院審核，經法院核准後，方可護送至醫療機構治療。但在急迫情況下，看守所可先行護送就醫，即時通知法院，法院若認為不應准許，應於5日內裁定撤銷。若看守所知悉被告有辯護人，依羈押法第56條規定應通知辯護人，不過條文內並未明確規定必須通知被告的家屬。