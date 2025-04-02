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柯文哲今手術治療輸尿管結石 醫曝手術方式一次看

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
外傳民眾黨前主席柯文哲將進行手術治療輸尿管結石，北所昨則回應，無法證實。本報資料照片
外傳民眾黨前主席柯文哲將進行手術治療輸尿管結石，北所昨則回應，無法證實。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲日前傳出血尿、腰痛，甚至須服用嗎啡類止痛藥Tramadol止痛，1天開立8顆最高劑量。對此，衛福部台北醫院昨表示，柯文哲於3月25日接受體外震波碎石手術，醫療團隊開立Tramadol止痛藥，註明為一天4次、每次1顆，柯文哲未如外界所稱每天吃8顆止痛藥。柯文哲輸尿管結石、左腎積水，將於今天上午進行手術。

新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏說，血尿合併腰痛，常見原因是腎結石卡住輸尿管，或腎結石引起的腎臟、輸尿管發炎，若柯文哲已進行體外震波治療，研判是結石仍卡在輸尿管，一般來說，要取出輸尿管結石，需採用輸尿管鏡手術，經由尿道、膀胱到輸尿管，以用雷射等方式將結石擊碎，讓結石排出體外，或以雷射等方式將結石擊碎後，再以結石夾等方式取出，手術時間約30至60分鐘。

何肇晏說，輸尿管鏡手術所採用器械，分為硬式輸尿管鏡及軟式輸尿管鏡，硬式為健保給付，僅能治療輸尿管結石，此為半身麻醉，而拋棄式的軟式輸尿管鏡則可以深入腎臟，針對腎結石加以治療，此手術須全身麻醉，且為自費手術，費用約10多萬元。治療泌尿道結石相關手術在泌尿科為十分常見的手術。

何肇晏說，對於輸尿管結石、腎結石引起發炎、感染或腎積水時，依患者病情不同給予不同治療，如果是輸尿管、腎臟發炎、感染嚴重患者，必須先用抗生素治療控制感染情形，已有嚴重腎積水時，則以經皮穿腎引流管先引流積水，才能進一步處理結石問題。

當要處理結石時，依結石大小可以利用體外震波、輸尿管鏡手術、經皮穿腎取石術等方式，依健保目前規範，若是2.5公分以上的腎結石，不適合體外震波，多以軟式輸尿管腎臟鏡、經皮穿腎取石手術將為適合，但也有少部分結石為採用腹腔鏡或機器人手臂手術治療。

何肇晏說，泌尿道結石引起腎積水時，建議積水情形應於一個月內治療，不可超過一個月，恐影響腎功能，避免造成不可逆的傷害，嚴重時還會引起腎衰竭。

柯文哲

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