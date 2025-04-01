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柯文哲腰痛到受不了…明天開刀手術？ 北所：無法證實

中央社／ 新北1日電
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

衛生福利部台北醫院今天說，近日網路及媒體流傳前台北市長柯文哲使用止痛藥過量導致腎水腫及腎衰竭訊息，與事實不符；至於柯文哲是否明天手術，北所表示，無法證實。

羈押中的柯文哲涉京華城案、政治獻金案等遭起訴，柯文哲妻子陳佩琪3月30日透過社群網站臉書（Facebook）表示，柯文哲指腰痛到受不了，不知原因，只得吃Tramadol 2＃QID，已達成人1天最高劑量。

台北醫院表示，柯文哲3月25日接受體外震波碎石手術，醫療團隊依專業開立Tramadol止痛藥，醫囑上註明為1日4次、每次1顆，並於看診時明確指導病人僅需在疼痛時服用。藥物由北所人員保管，由所方依醫囑眼同服藥，病人無法自行取藥。

台北醫院說，柯文哲術後當晚及睡前服用止痛藥，26日早、中、晚、睡前服用，27日中午服用後未再服用，28日柯文哲回診檢查，告知醫師疼痛、血尿改善；當天抽血檢查腎功能正常，關於服用止痛藥過量或服用止痛藥導致腎水腫及腎衰竭說法與事實不符。

至於媒體報導，柯文哲明天開刀手術，北所副所長陳啟森說：「無法證實」。

柯文哲

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