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獨／柯文哲傳水腎明動刀 家屬瞞鼓裡！柯美蘭震怒：這個國家瘋了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲預計在明天手術，柯妻陳佩琪在臉書指出剛才知道此消息，很震驚也很憂心；柯文哲胞妹柯美蘭則表示非常憤怒，任何病人要開刀時，他的家人也必須被告知，病人「有知情權」。聯合報系資料照
柯文哲預計在明天手術，柯妻陳佩琪在臉書指出剛才知道此消息，很震驚也很憂心；柯文哲胞妹柯美蘭則表示非常憤怒，任何病人要開刀時，他的家人也必須被告知，病人「有知情權」。聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲現收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。柯妻陳佩琪在臉書指出剛才知道此消息，很震驚也很憂心。柯文哲胞妹柯美蘭表示非常憤怒，任何病人要開刀時，病人有「知情權」，他的家人也必須被告知。

「究竟我哥哥要開什麼刀，如果有水腎的話是第幾期、病灶位置在哪裡、應該要怎麼開、是否要全身麻醉、該不該住院，主治醫師應該告訴我們家人，怎麼會連主治醫師沒有辦法告訴家屬呢？」

柯美蘭指出，只因北所一句家人禁見，家屬就完全不知道情況，現在突然說要開刀，這是台灣醫療該遵守的準則嗎？

柯美蘭說，哥哥已痛了1個多月了，家屬完全不知道，她剛才打電話到衛生福利部台北醫院，想找院長或明天幫哥哥開刀的主治醫師，但現在已1、2個小時過去了，都還沒收到回電，她質疑「是沒有人敢回答我嗎？這件事情有那麼困難嗎？只是因家人禁見，就不能知道病情，可以這樣做嗎？」

柯美蘭表示，以她當醫師的經驗來說，即使是門診眼科手術，除病人本身之外，一定會告訴家屬，因為家屬是照顧者，更別說是住院的病人。現在哥哥的狀況，家人不知情、也不能照顧，「就因為家人被禁見嗎？到底哥哥犯了什麼滔天大罪？」

柯美蘭說，她不會去質疑主治醫師的能力，但如連開刀的醫師是誰都不知道，「可以這樣子嗎？」如果是結石或是水腎都要分等級吧，難道家屬不該知道嗎？病人家屬有知情權，但因為禁見，哥哥沒有人可照顧，所以也不能住院，醫院不說明，她也不明白「為什麼家人要禁見呢？我沒有辦法理解」。

柯美蘭也批，北所查了4個月，有查出什麼東西嗎？洋洋灑灑8百多頁，重點有幾頁？她嚴重抗議醫師不能夠對家屬說明病情這件事。她詢問大嫂，大嫂也不知道誰來照顧哥哥，「開完刀不用照顧嗎？ 大嫂又是憂鬱症的病人，她有多恐慌？」

「這個國家瘋了」，柯美蘭說，請政府今天將心比心，任何一個病人開刀，家屬不用知道嗎、不可以告訴家人嗎？真的太過分了，如果要做到這種程度，她是會反抗的。

柯美蘭強調，在開刀之前，病患有知情權，家屬一定要被告知，無論告知她還是大嫂，至少要有一個人被告知病情，「開什麼刀、開哪裡、用什麼方式麻醉、怎麼開、用什麼方式，我們不會聽不懂」。

民眾黨前主席柯文哲現收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。柯妻陳佩琪在臉書指出剛才知道此消息，很震驚也很憂心。圖／取自陳佩琪臉書
民眾黨前主席柯文哲現收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。柯妻陳佩琪在臉書指出剛才知道此消息，很震驚也很憂心。圖／取自陳佩琪臉書

柯文哲

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