柯文哲傳水腎明動手術 陳佩琪揭受苦歷程：救人無數不該被如此對待

台北地方法院審理京華城容積弊案，民眾黨前主席柯文哲健康亮紅燈，傳出明天即將進行手術。柯文哲妻子陳佩琪表示，自己很震驚也很憂心，丈夫從今年2月就抱怨腰痛，需要更妥當、適切且有人權的醫療處置，「一個救人無數的醫師，不該被如此地對待。」

媒體報導，柯文哲上午在台北醫院做超音波檢查，發現先前診斷的尿道結石並沒有完全排出，堵塞輸尿管導致水腎，因此安排明天進行手術。

陳佩琪晚間在臉書發文表示，得知柯文哲要接受手術的消息，她感到很震驚也很憂心，因為丈夫去年接受心臟手術，自己全程亦步亦趨跟在身邊，即便結束後也賴在醫院不走，晚上就睡在旁邊的沙發陪伴，「那個場景就如同2011年，陪我接受肺腺癌手術一樣。」

陳佩琪指出，柯文哲從今年2月中就抱怨「腰痛到不尋常」，後來在台北看守所內就診，醫師開立「Tramadol 1＃QID」處方籤，直到3月初短暫解除禁見，「他親口跟我說吃到『Tramadol 2＃QID』，而且還是自己提出要求，醫師見一顆止痛無效才拿兩顆」，當下只是心頭一驚，好奇為何吃下如此大量止痛藥，不舒服就要做檢查，不是吃藥掩飾症狀。

陳佩琪說，後來柯文哲出現肉眼可見血尿，只有做尿液培養和常規檢查，沒有再做其他積極處理，律師在醫務室見到也沒有處理，最後到台北醫院就診，發現已經有水腎現象，因此緊急處理結實，事情原委就是如此。

陳佩琪表示，她沒有說吃下「Tramadol」才導致水腎，也沒有要跟台北看守所爭執此事，而是心疼丈夫受這麼多苦，只能吃止痛藥緩解症狀，後來又導致水腎併發症，北所只有簡單的醫務室，感謝這些日子極盡照顧，但是受限於醫療設備有限，柯文哲目前需要更妥當、適切且有人權的醫療處置，「一個救人無數的醫師，不該被如此地對待。」