快訊

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

MLB／去年拿魚雷棒→今年肘傷進傷兵？史丹頓不想回答這一題

403花蓮地震周年／直擊巨石、漂流木佔據 太魯閣美景成「原始荒野」

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲傳水腎明動手術 陳佩琪揭受苦歷程：救人無數不該被如此對待

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照
柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照

台北地方法院審理京華城容積弊案，民眾黨前主席柯文哲健康亮紅燈，傳出明天即將進行手術。柯文哲妻子陳佩琪表示，自己很震驚也很憂心，丈夫從今年2月就抱怨腰痛，需要更妥當、適切且有人權的醫療處置，「一個救人無數的醫師，不該被如此地對待。」

媒體報導，柯文哲上午在台北醫院做超音波檢查，發現先前診斷的尿道結石並沒有完全排出，堵塞輸尿管導致水腎，因此安排明天進行手術。

陳佩琪晚間在臉書發文表示，得知柯文哲要接受手術的消息，她感到很震驚也很憂心，因為丈夫去年接受心臟手術，自己全程亦步亦趨跟在身邊，即便結束後也賴在醫院不走，晚上就睡在旁邊的沙發陪伴，「那個場景就如同2011年，陪我接受肺腺癌手術一樣。」

陳佩琪指出，柯文哲從今年2月中就抱怨「腰痛到不尋常」，後來在台北看守所內就診，醫師開立「Tramadol 1＃QID」處方籤，直到3月初短暫解除禁見，「他親口跟我說吃到『Tramadol 2＃QID』，而且還是自己提出要求，醫師見一顆止痛無效才拿兩顆」，當下只是心頭一驚，好奇為何吃下如此大量止痛藥，不舒服就要做檢查，不是吃藥掩飾症狀。

陳佩琪說，後來柯文哲出現肉眼可見血尿，只有做尿液培養和常規檢查，沒有再做其他積極處理，律師在醫務室見到也沒有處理，最後到台北醫院就診，發現已經有水腎現象，因此緊急處理結實，事情原委就是如此。

陳佩琪表示，她沒有說吃下「Tramadol」才導致水腎，也沒有要跟台北看守所爭執此事，而是心疼丈夫受這麼多苦，只能吃止痛藥緩解症狀，後來又導致水腎併發症，北所只有簡單的醫務室，感謝這些日子極盡照顧，但是受限於醫療設備有限，柯文哲目前需要更妥當、適切且有人權的醫療處置，「一個救人無數的醫師，不該被如此地對待。」

柯文哲

延伸閱讀

柯文哲痛到每天8顆止痛藥 蘇一峰氣：要腎衰竭才處理？

柯文哲腰痛嗎啡類止痛藥用最高劑量 藥師曝這事不尋常

柯文哲戒護就醫 陳佩琪：可能人死了才會通知去收屍

相關新聞

柯文哲眼皮緊閉雙手上銬坐輪椅　傳上午將進手術室動刀

民眾黨前主席柯文哲傳出血尿、疑似腎損傷3度戒護就醫，今天上午6時許柯文哲坐在輪椅上，神情憔悴的被送至台北醫院，準備接受手...

柯文哲血尿今早緊急開刀 陳佩琪孤站手術室外盼好消息

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押，但近期傳出柯文哲發生血尿狀況三度戒護就醫。今天上午6時許柯文哲坐在輪椅上被再度被送至...

柯文哲腰痛到受不了…明天開刀手術？ 北所：無法證實

衛生福利部台北醫院今天說，近日網路及媒體流傳前台北市長柯文哲使用止痛藥過量導致腎水腫及腎衰竭訊息，與事實不符；至於柯文哲...

獨／柯文哲傳水腎明動刀 家屬瞞鼓裡！柯美蘭震怒：這個國家瘋了

民眾黨前主席柯文哲現收押台北看守所，今傳出因腎積水、輸尿管結石戒護就醫，並預計在明天手術。柯妻陳佩琪在臉書指出剛才知道此...

柯文哲傳水腎明動手術 陳佩琪揭受苦歷程：救人無數不該被如此對待

台北地方法院審理京華城容積弊案，民眾黨前主席柯文哲健康亮紅燈，傳出明天即將進行手術。柯文哲妻子陳佩琪表示，自己很震驚也很...

柯文哲傳水腎明天動手術 民眾黨坦言不知狀況：盡速核准自費延醫

台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲健康亮紅燈，傳出明天即將進行手術，台灣民眾黨表示，無從得知柯文哲身體狀況，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。