柯文哲傳水腎明天動手術 民眾黨坦言不知狀況：盡速核准自費延醫

台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲健康亮紅燈，傳出明天即將進行手術，台灣民眾黨表示，無從得知柯文哲身體狀況，也無法了解本次戒護就醫的原因，懇請主責機關盡速核准其自費延醫。

媒體報導，柯文哲上午在台北醫院做超音波檢查，發現先前診斷的尿道結石並沒有完全排出，堵塞輸尿管導致水腎，因此安排明天進行手術。

民眾黨發言人吳怡萱稍早透過文字回應，針對柯文哲上午再次戒護就醫，根據台北看守所的新聞稿內容，無從得知柯文哲實際身體狀況，也無法了解本次戒護就醫的原因，包括其是否得到完善且妥善的治療。

吳怡萱也說，民眾黨上周正式提出自費延醫的請求，希望由專業醫師給予更全面的醫療照顧，儘管台北看守所提及「已針對其需求安排後續就診與檢查規劃」，仍然希望給予柯文哲妥善、完整的醫療照顧，因此懇請相關主責機關盡速核准自費延醫。