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柯文哲健康亮紅燈 慘到日吞8顆止痛藥？台北醫院打臉

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲日前傳出血尿、嘔吐等身體不適症狀，柯妻陳佩琪稱，柯因劇烈腰痛而服用嗎啡類止痛藥Tramadol 2# QID，亦即一天8顆，達每日最高建議劑量，外界質疑使用止痛藥過量。部立台北醫院打臉指醫囑註明一日四次、每次一顆，且回診時血尿及疼痛均有改善，柯28日抽血檢查腎功能也正常。

柯文哲傳出血尿、嘔吐等身體不適症狀，北所3月25日、29日派員戒護外醫檢查和治療。陳佩琪30日臉書發文，指3月2日首度解除禁見，去台北看守所探視柯文哲，發現先生狀況不佳，直喊腰痛，只能吃Tramadol 2#QID（一天8顆），總量已達每日最高建議劑量，早些檢查何致到3月25日才發現已經腎積水?

衛生福利部台北醫院澄清，柯文哲3月25日接受體外震波碎石手術，醫療團隊基於術後疼痛管理的考量，依專業開立Tramadol止痛藥，醫囑上註明一日四次、每次一顆，並於看診時明確指導病人，僅需在疼痛時服用，且該藥物由台北看守所人員保管，由所方依醫囑一同服藥，病人無法自行取藥。

台北醫院說，術後柯文哲3月25日晚上及睡前服用Tramadol止痛藥，術後第一天，3月26日早、中、晚、睡前服用Tramadol止痛藥，術後第二天，3月27日中午服用Tramadol止痛藥，即未再服用。術後第三天，3月28日柯文哲先生回診檢查，告知醫師疼痛、血尿均有改善；當日抽血檢查腎功能正常。

台北醫院指出，有關服用止痛藥過量情形，及服用止痛藥導致腎水腫及腎衰竭的說法與事實不符。

民眾黨前主席柯文哲遭羈押在台北看守所，出現血尿、嘔吐等不明症狀，柯妻陳佩琪27日委請律師申請緊急就醫。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲遭羈押在台北看守所，出現血尿、嘔吐等不明症狀，柯妻陳佩琪27日委請律師申請緊急就醫。聯合報系資料照

柯文哲

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