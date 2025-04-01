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柯文哲腰痛每天8顆止痛藥 蘇一峰再猜：北所會做這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
柯文哲血尿、腰痛症狀，醫師開立嗎啡類止痛藥已達最高劑量，胸腔內科醫師蘇一峰今天於臉書再猜劇本，他說，現在輿論壓力鍋炸開，雖然放風聲柯文哲生命徵象穩定，側翼配合攻擊柯吞止痛藥裝病，其實心虛了，接下來大概準備要安排檢查（CT之類）。報系資料照片
柯文哲血尿、腰痛症狀，醫師開立嗎啡類止痛藥已達最高劑量，胸腔內科醫師蘇一峰今天於臉書再猜劇本，他說，現在輿論壓力鍋炸開，雖然放風聲柯文哲生命徵象穩定，側翼配合攻擊柯吞止痛藥裝病，其實心虛了，接下來大概準備要安排檢查（CT之類）。報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲血尿、疼痛、嘔吐等狀況，上周六深夜由北所戒護送醫，但未達留院標準，不到兩小時便又返回看守所。胸腔內科醫師蘇一峰當時於臉書猜劇本，是隨便照一張X光抽個血，還是不給做電腦斷層說沒事了（猜錯沒犯法吧），耍耍你們這些關心柯的人。蘇一峰今天於臉書再猜劇本，現在輿論壓力鍋炸開，接下來大概準備要安排檢查（CT之類），「公堂假設一下不犯法吧」。

柯文哲戒護就醫結果，確實如蘇一峰猜測，柯文哲當晚6時40分身體不適，當下量測生理數據，與平常無異因屬健康高風險個案，9時55分派員戒護外醫，當晚11時57分返回法務部矯正署台北看守所（簡稱北所）；北所今天表示，經醫師就其反映不適狀況及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準。

蘇一峰隔日隨後發文，「既然猜對一次，一樣再來猜劇本」，急診室如果是事先就預期要來的病人，常常先決定好要做什麼處理，等病人到急診醫師照辦就好，但柯文哲出來前，居然先開會三小時，看病卻只有一小時，你說呢？「當然是已經都討論好了」。

近日傳出醫師每天開立8顆止痛藥，讓柯文哲止痛，蘇一峰再於臉書爆氣，質疑檢傷標準遇到柯文哲就轉彎，質疑：「每天都已吃了八顆止痛藥，難道得等到腎衰竭才要處理？」

蘇一峰今天於臉書再猜劇本，他說，現在輿論壓力鍋炸開，雖然放風聲柯文哲生命徵象穩定，側翼配合攻擊柯吞止痛藥裝病，其實心虛了，接下來大概準備要安排檢查（CT之類），不安排說不過去，如果沒大事，就開記者會說沒事主導裝病說，有事就說病歷不能公開，保護犯人的隱私，「公堂假設一下不犯法吧」。

柯文哲

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