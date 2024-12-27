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柯文哲獲3000萬交保 小草歡呼！黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，要等銀行開門籌錢

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柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

柯文哲獲准交保 場外群眾爆歡呼「法官謝謝你」

中央社／ 台北27日電

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，台北地院今天凌晨裁定前台北市長柯文哲3000萬元交保，場外聲援民眾得知後瞬間爆出歡呼聲，民眾黨立委黃國昌說，將待銀行營業後籌錢交保。

北檢審理京華城案、政治獻金案，昨天依貪污等罪起訴柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院今天凌晨裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。

黃國昌獲知訊息後在場外宣布，法官裁定柯文哲以3000萬元交保，但整個過程和程序中可看到，柯文哲所受到的委屈和檢察官試圖羅織罪名，但每個關心柯文哲和第三勢力者，從來都沒有放棄過。

他指出，接下來還有更辛苦的仗要打，這是為了台灣的民主和法治，會一直和柯文哲繼續走下去、不會放棄，今天早上銀行開門後，會想辦法籌錢將柯文哲帶回來。

現場數百名民眾聽到柯文哲可交保訊息瞬間，全場爆出歡呼聲，並高喊「法官謝謝你」。隨後在民眾黨多名民代輪番發表感言後，陸續平和離開聚會現場。

京華城案 柯文哲

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