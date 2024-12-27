快訊

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，等早上銀行開門籌錢

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
柯文哲稍早被裁定3000萬元交保，現場支持者歡呼、鼓掌。記者翁至成／攝影
柯文哲稍早被裁定3000萬元交保，現場支持者歡呼、鼓掌。記者翁至成／攝影

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲京華城等案，26日起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，台北地院重大金融犯罪專庭審判長江俊彥審理柯，柯辯無罪，經6個小時以上檢辯攻防，凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。

其中，柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬、應曉薇1500萬、彭振聲500萬、李文宗除偵查中200萬外，加保800萬元；所有人均限制住居、出境出海，同時嚴禁接觸、干擾證人。

黃國昌在交保消息確定後，步出場外自信宣講，「我們看到檢察官怎麼羅織罪名，我們相信在場，網路關心的每一個人，每一個關心第三勢力的朋友」。

黃國昌說，「我們從來沒有放棄過，但我們接下來還有更辛苦的仗要打，這不只是為了阿伯個人，這是為了我們深愛的土地，為了台灣的民主，為了台灣的法治，我們會一直跟阿伯」。

黃國昌話鋒一轉說，「但我要很誠實的跟大家講，柯文哲不是鄭文燦，現在不可能拖著現金帶阿伯走，所以請大家要給我們時間」，「請大家放心，我們一定會想辦法，今天晚上我們一定會想到辦法，明天早上銀行開門，我會想辦法，把錢籌出來，把阿伯帶回來」。

張啓楷隨後問大家兩聲「有開心嗎？」，稱雖然交保金額很大，3000萬，但會一起想辦法，法官宣布可以交保，表示認為阿伯不會逃亡。

小草事後也在現場大聲喊「法官謝謝你」、「謝謝律師」。

據了解，柯文哲並不會還押台北看守所，目前是待交保身分，若27日晚上5點前沒交保，才會還押看守所。

京華城 柯文哲 民眾黨 鄭文燦 黃國昌

延伸閱讀

柯案5在押被告全交保！柯文哲3000萬加限制住居

「小沈已給」柯文哲傳訊成收賄證據

柯文哲接押庭結束 旁聽立委喊話支持者批濫權起訴

黃國昌凌晨二度宣講 句句嗆北檢：有骨氣一點，把收錢證據拿出來

相關新聞

柯案5在押被告全交保！柯文哲3000萬加限制住居

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，昨起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，台北地院重大金融犯罪專庭審判長江...

柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，等早上銀行開門籌錢

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，26日起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，台北地院重大金融犯罪專庭審判...

1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢可抗告

柯文哲的辯護律師團在移審接押庭表示，沒有人在事發2年後才行賄，檢方認定的210萬元的時間點與容積獎勵無關，121億餘元不...

京華城容積率案彭振聲500萬保金到位 台銀深夜無法到場點鈔

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，檢方查出查出柯文哲收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄款...

柯文哲5人交保 檢方未舉證「橘子」涉案情節成敗筆

台北地檢署昨起訴民眾黨主席柯文哲京華城及政治獻金案，經移審台北地方法院，稍早裁定全案包括柯文哲在內的在押5名被告沈慶京、...

柯文哲強調：我跑了，民眾黨就毀了 具保能拿多少錢要問陳佩琪

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪嫌起訴，移審台北地方法院，法官開移審庭近5小時，柯文哲在最後陳述說「我跑了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。