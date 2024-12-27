柯文哲5人交保 檢方未舉證「橘子」涉案情節成敗筆
台北地檢署昨起訴民眾黨主席柯文哲京華城及政治獻金案，經移審台北地方法院，稍早裁定全案包括柯文哲在內的在押5名被告沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲全部交保。合議庭指出，全案經檢方偵查完備起訴，重要證人均已具結證述，事實晦暗不明風險已降低，且檢方未具體指出「橘子」許芷瑜涉案情節，故裁定5人交保。
北院裁定表示，依刑事訴訟法採改良式當事人進行主義下，檢察官應負實質舉證責任，法院並無接續檢察官實質舉證責任而依職權調查證據的義務，上述5人羈押原因於起訴後、法院審理中，應採取較嚴格認定。
參酌5人涉案情節、國家司法權有效行使、公共利益維護及被告人身自由及防禦權受限制的程度，並衡量比例原則，認5人非不得以具保及其他必要處分方式替代而免予羈押，而認無羈押之必要。
另外，檢察官雖指同案被告許芷瑜逃亡在外，但並未指出同案被告許芷瑜涉案情節，審酌本案相關證人均已經檢察官於偵查中傳訊，本案相關事實晦暗不明之風險已經降低，因此裁定交保。
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