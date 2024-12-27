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柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

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柯文哲強調：我跑了，民眾黨就毀了 具保能拿多少錢要問陳佩琪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪嫌起訴，移審台北地方法院，法官開移審庭近5小時，柯文哲在最後陳述說「我跑了，台灣民眾黨就毀了，不可能落跑」，強調不可能逃亡，但具保金額，「要問陳佩琪可拿多出來，錢不是問題」。

柯文哲在近5個小時的移審後，最後拿著麥克風表示，其實苗博雅最初的質詢是最真實的，當時他真的是不知道，今年初都發局發文都沒有提到「違法」，10幾個公務員簽上來的公文，怎麼會被認定違法？他認為不可能發生這種事。

柯文哲表示，議員可能都會遊說關說，行政人員每天都會遇到，但他認為公務員不會做違反的事情，市長的角度不會這樣認為；柯文哲強調，「我絕對沒有告訴我的秘書去做什麼」，他認為可能是「議員自己去處理的！」。

柯文哲表示，他被羈押後，一大早無預警從看守所被提訊，後來才知道同房的都會收到傳票，10月1日那天就是「耍脾氣！」，我有跟陳玟瑾檢察官說這件事，就會後來檢方就會發傳票。

法官問柯，如何合議庭評議認為有羈押原因及必要，羈押的替代手段為何，可如何擔保如期出庭不會逃亡？柯文哲說，「我跑了，台灣民眾黨就毀了，我不可能落跑」他指出，會遵守法官的決定，關於具保金額，「我要問陳佩琪，可拿多少出來，會請律師問陳佩琪，錢不是問題」。

法官說，這不代表要交保，只是退步言之的問法。法官諭知柯先行還押候審室，尚待應曉薇部分審問完畢，合議庭評議後五名被告一同裁定。

京華城 柯文哲

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