影／綠電垃圾風暴未解 各地風場延役之戰再起

位於北海岸的利鑫有機農場，難得在一波波的東北季風之中，找到冬陽露臉的片刻時光。但返鄉工作10年的高福生，笑容卻有一絲苦澀，因為，這和他當初所設定「種菜南山下」的情境有著巨大的落差。利鑫有機農場被4隻石門風電聲響層層環繞，高福生表示，東北季風一強，轉速就提高，等到風力超過極限，風機雖然減速，「但是機械聲、齒輪聲整個都出來，長期下來，連請來的工人都一個個離開，活受罪嘛」。

石門區民大多以為，2005年所蓋的風機可望在服役20年期滿後拆除退役，但台電規劃，石門將比照中屯風機模式

，拆除後再更新三部風力機組。石門區尖鹿里長邱朝欉不滿表示，石門一路以來都是「能源白老鼠」，好不容易等到核一廠除役，依然等不到風電退場。而且不只台電，一家2022年才成立的綠能公司五月到石門開說明會，居民連番質疑噪音，該公司只貼出大量數據，表示透過改善葉片設計能降低噪音，雙方零交集。

台灣風機營運通常以20年當作基準點，屆時風場有三條思考路徑，一個是除役，塔架風機全拆除撤出。第二則是中屯與石門等地，能源公司想要持續利用在地風場，拆掉老舊之後，更新機組提升發電容量至少兩倍以上，但大多需要再經過環評。第三則是延役，包括觀園、恆春、大潭等25座風機，選擇持續營運5到10年，優點是只要能源署許可，就能沿用當時規定。台電再生能源處處長蔡英聖表示，台電日前有透過研究案，擬定延役應考量因素，包含航高限制、居民抗爭、結構強度等，至於是否延役，台電會自行評估。

但這個「評估」由誰來主導?誰來審查?蔡英聖則說：「我們會評估自然環境、社會環境，還有評估當地的民眾的接受度，有些如果拆了以後蓋不回去的，我們能夠讓他延役就延役，再延個幾年，再來看環境的變化」。

更新跟延役怎麼選?其實都跟是否需作環評有關，因為2023年陸域風機法規修正，變得更嚴格，風機距離民宅的門檻，從先前的250公尺擴大到500公尺就得環評。延役的審查時程，也比更新縮短一到兩年，自然成為風電商的優先選擇。中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會副理事長葉文村直言，現行延役審查規範並不明確，「至今沒有認真討論」。

位於西海岸的觀園發電站，雖然也是早期機型，但台電評估維護良好，考量土地、法規跟可續用性之後，決定延役，跟居民期待再度出現巨大落差。桃園海岸生態保育協會前理事長葉斯桂說，如果是五年後確定除役，那還可以考慮，但最怕所謂的「延役」只是藉口，借這五年的時間，但之後又變成「更新」，等於再來一個二十年。葉斯桂痛批，「生活、健康都還要再賠上下個廿年？」

該怎麼突破法令中間的灰色地帶?環保聯盟創會長施信民指出，核電廠延役必須符合機組可用、重新環評及社會溝通三要件，再生能源延役也應如此。施信民解釋，風機若在地營運20年，那可以透過環差或是環境生態檢核去檢視風場的累積效應，先確保設備品質無虞、當地民眾同意，並且多和第一線居民溝通，了解百姓想法，需要哪些調整與改善，也能思考如何讓社區民眾一同參與，才能營造出永續再生的環境，讓政策落實到地方。