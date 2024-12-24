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陽光行動／找解方：報廢葉片運送難 就地裂解關卡多

聯合報／ 記者侯俐安黃婉婷游昌樺／台北報導
台電期待未來能直接將裂解爐送到各地風場回收葉片。圖為裂解爐。記者曾原信／攝影
台電期待未來能直接將裂解爐送到各地風場回收葉片。圖為裂解爐。記者曾原信／攝影

位在桃園市龍潭區的「土地公能源公司」，空曠的廠區放著一袋袋白布袋，裡頭裝滿了粉碎後的玻璃纖維碎片，它們曾是台電風機的報廢葉片，若丟入剛研發出的低溫裂解爐，翻滾五小時後將能分解為底渣與石腦油，可望作為發電燃料。

台電在澎湖縣中屯村的八座風機將於明年四月除役，但玻璃纖維與樹脂製成的葉片至今沒有具有商業規模的回收方式。國內外雖陸續研發出水泥窯等高溫燃燒模式，但龐大的葉片，光是運輸就是移動的耗能裝置。

台電期待未來能做到「到府服務」，直接將裂解爐送到全台各風場，減少運輸耗能。今年初將報廢的葉片交給業者測試，實務上卻是困難重重。

天力離岸風電公司是台灣唯一葉片製造商，二○二二年一月十一日製造出全台第一支風機葉片，至今生產超過二七○支葉片，成為離岸風機本土化重要推手。

不過兩年來，隨著葉片逐漸增加，該怎麼處理生產過程中的邊角料、廢塑膠，成為令人頭疼的問題。

一支支長達八十五公尺、比Ａ三八○客機的巨大翼展還寬的風機葉片，排排放在天力位在台中港廠房的礫石堆上，彷彿整片的停機坪。

處理一套葉片 耗資上千萬

天力董事長吳坤達說，他過去從沒考慮過廢棄物問題，直到發現台灣常規處理事業廢棄物成本，若是應用在重達卅五噸的葉片上，光是處理一套風機三支葉片就要耗資上千萬元。

吳坤達認為，若比照歐美採破碎掩埋法，將是禍留子孫，採用高溫裂解方式，若燃燒不完全還可能產生戴奧辛等汙染物。於是他找上機械設備廠商，研發出低溫裂解爐，歷經一代代測試，從一支葉片要耗時兩個月才能燒完，如今只要半個月。

天力風電、機械設備找到位在龍潭的土地公能源公司。十二月上旬，三座裂解爐擺放在空蕩的廠房內，由於還未拿到地方政府許可證，還不能實測。

開發出裂解爐的元利環球公司總經理蘇志宗說明如何操作，粉碎後的玻璃纖維，一次投入五百公斤、反覆旋轉，以攝氏三五○度加熱四、五小時，排除處理後的石腦油與碳黑，都能回收再利用。

天力規畫增加到十二座裂解爐，提升裂解效率。

技術堪稱首例 申請許可難

不過，低溫裂解處理廢棄風幾葉片技術在國內堪稱首例，光是要申請廢棄物處理許可證就不容易。蘇志宗坦言，目前僅回收廠拿到清運許可，工廠登記、處理許可還未取得。

桃園市環保局長陳世偉表示，廢棄物處理方式從高溫、水溶、化學到物理處理都有不同領域許可，業者須向地方環保局申請廢棄物處理許可證，由專家學者審查，若認為技術可行，除文件審核也會要求現勘與試運轉。

早期常見廢棄物處理業者掛羊頭賣狗肉，高額收廢棄物，轉頭卻傾倒河川，讓各地方政府都不敢掉以輕心。若要進一步「到府處理」廢棄葉片，須向各縣市政府提出廢棄物清除處理計畫。地方政府的接受度將是一大考驗。

過去台灣為達到國家能源政策目標，從陸域風機到離岸風機都是倉促上路，將廢棄物這燙手山芋寄望於未來技術，廿年過去，又該如何補破網？

低溫 廢棄物 高溫

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