陽光行動／風機退役潮 綠能垃圾來襲

今年八月六日，環境部環評大會通過澎湖中屯風機的更新計畫，台電計畫拆除運轉逾廿年的八部陸域風力發電機組，然而龐大的葉片汰換下來應該如何處理，將揭開台灣綠能發展的全新挑戰—綠能垃圾危機。

隨著全球淨零碳排目標，綠能成為許多國家的發展重心，台灣也不例外。然而，廿多年前首批設置的陸域風電也進入除役期，台電盤點，中屯風機除役後，石門、台中港、新竹、彰化工業區及麥寮等陸域風場風機，都將於二○三一年前陸續退役。

玻璃纖維製作 國外多採掩埋

一座風力發電機分為三大部分，塔架屬於鋼材，八支總量至少四十七萬公斤，電力設備也含有鋼鐵、銅鋁，都能回收再利用，具備商業價值。唯有葉片，為了保有延展性，原料為樹脂與玻璃纖維，雖然無毒無害，但一旦固化成型，卻不易回收再利用。

這些風電廢棄物兼具巨大、回收不具經濟價值的雙重特性，國際大多將廢棄葉片破碎後掩埋，但台灣土地狹小，掩埋場更長期被視為鄰避設施，台電與業界思考各種解方，但截至今日都不是成熟的商業模式。廢棄葉片，成為號稱乾淨綠電下的難以承受之重。

台電拆除風機 研發就地裂解

除了全台現有的四一二座陸域風機、三七八座離岸風機將產生龐大的葉片廢棄物，根據經濟部預估，二○五○年，風力發電將占總發電量的百分之卅七，遠超越光電的百分之十四點八，位居所有發電模式之最，意味著未來風機葉片廢棄物將急遽增加。

台電再生能源處處長蔡英聖表示，台灣地狹人稠，不適合掩埋處理，因此正參考國際作法，包括以高溫焚燒製成水泥窯，或是製成裝置藝術。同時也在研發「就地裂解」，以減少搬運需求。

中屯村的風機，蔡英聖表示，明年四月拆除後將暫時存放當地，等待技術成熟再進行處理。

「葉片回收」並非首次被提起，中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會副理事長葉文村說，早在廿年前於苗栗設風機時，居民曾問過除役後如何解決垃圾問題，當時各界都認為廿年後才除役，科技進步肯定能解決，結果卻非如此。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，「我想我們必須承認，早期製造商對於葉片的資源循環並非原始設計概念」，這也是為何淨零碳排的十二項戰略中，希望建構資源永續循環。

林子倫表示，國內外在葉片源頭設計已開發出全回收模式，舊葉片回收則應強化處理機制，例如比照舊光電板增列回收基金，國外也有對業者課予基金，協助研發處理方式，國內也應參考。

業者評估延役 避開回收難題

由於葉片回收市場不成熟，台電與民間業者皆在評估讓既有風機延役，若風機結構強度、環境條件合適可申請延役五到十年，「讓子彈飛」的同時也能維持發電，觀望回收技術成熟後再除役。但延役標準如何審查、誰來審查？也將是燙手山芋。

二○二五年春季時，拆下來的風機葉片累積高度將達到一○五○公尺，接近兩座一○一大樓的高度，未來十年將有九百支廢棄葉片退役，無論是掩埋、焚燒或轉入他國二手市場，資源循環的背後都必然會產生額外的碳排與成本。

前幾年，光電板面臨汰役潮時才上演垃圾危機，如今風電也步上相同後塵。當綠能已是國家重要政策時，這些長期被忽視的隱形成本，台灣準備好要面對了嗎？