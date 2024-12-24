陽光行動／除役潮：擔心太早？風電垃圾別留子孫

風機進入除役期，龐大的葉片將產生可觀的「風電垃圾」。但風電垃圾不光只是一場垃圾危機，更攸關台灣如何誠實看待綠能發展。

問起風電除役後，玻璃纖維製成的葉片如何處理，從官方到業界幾乎有志一同，會異口同聲地反問「現在擔心太早了吧？」畢竟明年只是陸域風場屆齡，才剛進入「除役期」，距離離岸風電也退役，大量汰換葉片的「除役潮」，少說還有廿年。

同樣的情景也曾發生在光電上，二○一三年，馬政府大力推動農電共生，農委會為此打開大門，卻迅速走向失控，成為「種電不種農」亂象，直到二○一七年修法才平息爭議，但全國廢止農電共商案場超過百場，直到事態嚴重，政院才緊急跨部會研商，訂定廢光電板清運、回收基金。

然而，補了廢光電漏洞，來了廢風電漏洞，葉片由玻璃纖維製成，玻纖回收不是新技術，但巨大葉片進入回收市場卻不具經濟效益，當政府缺乏配套時，不僅將成新一波垃圾危機，也可能創造新的地下商機。

這些漏洞都源自當初在推動綠能政策時，天花亂墜地隱惡揚善。綠能的綠，是來自發電期間的節能，前端製作、後端廢棄，耗能與成本卻未計入，當習慣成自然，廿年前沒能解決的難題，留到現代依然無法解決，更不用說留給下個廿年。

反核論述曾稱「台灣地狹人稠又面臨核廢料無解，終結才是因應之道」，然而推動綠能時，和碩董事長童子賢卻提出數據指出，若想滿足二○三○年的台灣耗電量，需要十二個台北市面積土地的太陽能發電；廿五年後必須廢棄的巨量太陽能廢棄垃圾，面積有兩個台北市大小。風電廢棄物帶來的啟示來自台灣不曾正視綠能帶來的代價，造成還沒有真正享受到綠能紅利就要承擔苦果。留給下一代的負面帳單，我們不應視而不見。