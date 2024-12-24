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陽光行動／里長怨：忍噪音20年 石門又要建新風機

聯合報／ 記者黃婉婷侯俐安游昌樺／專題報導
中港天力能源廠區內製作的葉片成品擺放在廣場。記者黃仲裕／攝影
中港天力能源廠區內製作的葉片成品擺放在廣場。記者黃仲裕／攝影

新北市石門區，高先生的農場被四支風機環繞，務農時飽受低頻噪音困擾。記者侯俐安／攝影
新北市石門區，高先生的農場被四支風機環繞，務農時飽受低頻噪音困擾。記者侯俐安／攝影
淡金濱海公路進入新北市石門區，四座風力發電機佇立在核一廠旁山頭，明年即將退役，好不容易等到「噪音源」退場，鄉親卻被台電告知，將再新建三座風機，還來不及哀號，尖鹿里長邱朝欉捧著一疊計畫書走出辦公室，這次連民間綠能公司也看上北海岸絕佳風場要來插旗，「我們就是綠能白老鼠啦」。

石門區可以說是台灣能源發展一路以來且戰且走的寫照。一九七一年，政府為追求能源穩定，台灣首座核電廠落腳石門，居民在核電陰影下度過多年，沒想到，二○○五年，台灣本島首個投入商轉的風力發電站再度落腳石門，六座陸域風機在毫無環評程序下完成建置，村民甚至在機器運轉後才得知，家鄉成為風能發展的示範場。

石門居民 控訴風切聲

邱朝欉老家農地被徵收蓋核電廠，隨著核一廠在二○一九年除役，六座風機歷經颱風摧殘剩下四座，如今也鄰近除役年限，台電公司規畫拆除後再新建三支風機，預計二○二八年完成更新。消息傳出，石門區七名里長的聯合陳情，控訴風機運轉廿年來，民眾飽受葉片轉動的低頻風切聲干擾。

陸域風機年限到期後，舊機組除役、汰換，台電公司、民間公司都希望能在原址新建機組，澎湖縣白沙鄉中屯村、新北市石門區都以此方向規畫。台電表示，中屯風機裝置容量才六百ＫＷ，八支風機舊換新，每支可提升到一ＭＷ；石門汰除六支舊風機、換成三支新風機，容量還能增加四倍。

不過，中屯村、石門區在意的都是低頻噪音。邱朝欉拿手中的計畫書寫著「石門綠能風力發電計畫」，這家二○二二年才成立的綠能公司五月到石門開說明會，該公司將裝設兩支風機。居民連番質疑噪音，該公司只回覆「敬請指教」，隨即貼出大量數據，表示透過改善葉片設計能降低噪音，雙方零交集。

「他們在夏天測噪音，我們在東北季風時忍受低頻到會發瘋！」六十二歲高先生的有機農場就在台電風車公園下風處，抬頭就是四座風機，不間斷的低頻嗡嗡聲有如老舊冰箱運轉的低鳴聲響，一年四季無法倖免，他苦笑，台電也都和他們說沒影響，未來民間風機落腳後，下風處未來廿年的生活，他早已經歷。

原址更新 業者盼雙贏

隨著綠能占比目標將持續提高，台電與民間公司都盼望風機除役後能原址換新機。

國內陸域風機以達德能源二○七座最多，距離第一座除役的彰化鹿港風場，電業執照到期還有十多年，業者已在未雨綢繆。達德能源董事長曾葳葳表示，現在的風機容量是早期的兩倍大，若能「舊換新」將會是多贏方式。

二○一八年，達德在德國一處風場就曾透過原址換新機，風場容量提升百分之八十，拆卸下來的舊風機賣到哈薩克繼續運轉。曾葳葳說，若台灣風機退役時，機艙、葉片仍良好，除了交易到二手市場，部分設備作為備品，讓葉片發揮循環。

對台電與業者來說，原址更新可提升風場容量，卻因必須重做環評，都盼能縮短審查流程，但縮短流程會面對居民反彈，依照既有規範則以延役最具效益。前瞻的綠能缺乏前瞻的除役規畫，讓風電除役的下一步成了一場以拖待變的賭注。

台電 石門

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