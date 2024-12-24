陽光行動／「觀音人被出賣」 風場延役？ 居民怒吼

十支白色風機矗立在海天交界，觀園風力發電站商轉將滿廿年。相比澎湖中屯風場先除役再換新機，去年環境影響評估規範加嚴後，觀園風場若屆齡除役要換新機，必須重做環評。於是台電擬採延役方案，讓原有風機繼續營運，在地居民卻難以接受。

陸域風機到了除役年限，葉片垃圾卻無處去，台電、民間風電業者都盼「以時間換取空間」延役五到十年，一方面等到葉片回收技術成熟再退場；另一方面，過去風機距離民宅二五○公尺需要環評，去年加嚴至五百公尺內就要環評。若風機延役，能持續發電，也可暫緩環評。

恆春等地 25座風機擬延役

根據台電規畫，近五年內運轉達到廿年的風力發電組，包含恆春風場、大潭風場、觀園風場，總計廿五座風機將延役。

「除非像是中屯風機鏽蝕、老舊，不得不拆，若風機結構強度合適，將採以延役方式延長風機使用年限。」台電再生能源處處長蔡英聖表示，台電日前有透過研究案，擬定延役應考量因素，包含航高限制、居民抗爭、結構強度等，至於是否延役，台電會自行評估。

中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會副理事長葉文村過去也在外商風電公司，他說，對業者來說若能汰除舊風機、原址裝新機，新機的容量增加，當然最好。但若要「更新」多半卡在環評新規定，可能會多耗一、兩年時間，若評估不划算，只能先延役。

在地居民認為缺乏尊重。「儘管居民支持、不抗爭，為何政府要偷偷摸摸？當然不爽。」桃園市議員吳進昌是土生土長觀音人，日前才剛結束ＳＲＦ垃圾發電廠抗爭。他說，觀園電廠周邊約散居一百多戶，台電應藉機說明未來五年，甚至下個廿年整體規畫。

台電說明，風機營運以廿年為參考點，屆齡的風力發電站，台電會考量風機耐用年限、發電效應、躉購費率等條件，評估適合「除役」、「延役」或「更新（汰除舊機、更換新機）」，並依電業登記規則向能源署辦理相應程序和審查。

不過，根據電業法，電業執照有效期限為廿年，期滿前一年得向電業管制機關申請展延，每次延展期限不得逾十年。依法準備經營計畫書等送審即可。葉文村表示，現行延役審查嚴謹程度可議，除了並未要求重做環評、環差等審查，誰來審、核多久，都是業者自己說了算。

當地生態 環團籲仍應檢核

國策顧問、環保聯盟創會長施信民指出，核電廠延役必須符合機組可用、重新環評及社會溝通三要件，再生能源延役也應如此，先確保設備品質無虞、當地民眾同意，即使當前法規未規範風機延役要重新環評，政府也應去做簡單、小規模的環境生態檢核，至少有查核機制。

桃園海岸生態保育協會前理事長葉斯桂說，多年來居民在資訊不足之下迎接風機，長年受低頻噪音、眩影干擾，居民不堪其擾，紛紛遷移他處，「好不容易要除役了，又要延役，生活、健康都還要再賠幾年？」