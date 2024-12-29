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新版財劃法恐影響海防 海巡署估遭刪減29億多元

中央社／ 高雄29日電
海巡署表示，財劃法修法後，預估明年預算將被刪減新台幣29億多元，多艘新造艦船、武器採購或救生救難裝備籌補受到嚴重衝擊。圖／報系資料照
海巡署表示，財劃法修法後，預估明年預算將被刪減新台幣29億多元，多艘新造艦船、武器採購或救生救難裝備籌補受到嚴重衝擊。圖／報系資料照

海巡署表示，財劃法修法後，預估明年預算將被刪減新台幣29億多元，多艘新造艦船、武器採購或救生救難裝備籌補受到嚴重衝擊，恐影響打擊海上犯罪、應處中共灰色地帶襲擾等工作。

海洋委員會海巡署今天發布新聞稿指出，立法院20日三讀通過財劃法修正草案，行政院主計總處預估除依法律義務支出預算外，需通刪至少28%預算因應，保守估計海巡署明年預算至少被刪減29億多元以上。

海巡署表示，「國安、治安、平安」等3安是海巡署核心任務，近年頻繁應對中共以海警船、公務船或海上民兵船對台施加的灰色地帶襲擾，若打造大型艦船、引進科技監控設備及無人飛行載具等計畫沒有預算支撐，將嚴重影響台灣海防整體能量與安全。

海巡署估計，財劃法修法後，明年將導致至少5艘新造艦船艇無法如期交船、38艘無法進行歲（大）修檢驗，在取締越界作業中國籍船隻、打擊走私偷渡等防制海域犯罪等裝備武器部分，將有至少369件無法如期採購，另外在維護民眾海上安全方面，則有高達1811件救生救難裝備無法籌補。

海巡署表示，面對中共海警船灰色地帶襲擾等威脅，海巡相關建案應持續推動，沒有時間等待，海巡人員應運用精良艦艇及裝備，強化台灣海域防衛力量，提升海上執法效能，捍衛國家海疆穩定，確保人民安全。

海巡署 財劃法

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