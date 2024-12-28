出席活動被綠委圍剿 柯志恩：提財劃法版本才是釜底抽薪的方式
立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法之後，高雄市民進黨立委只要逮到機會就圍剿國民黨立委柯志恩。柯志恩今天表示，真正為高雄好，就提出自己的財劃法版本，這才是釜底抽薪的方式。
高雄車站今天舉行「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁，以及朝野立委均出席。當柯志恩坐到位置後，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、黃捷等人和柯志恩唇槍舌戰，雙方為財劃法爭論不休。
柯志恩事後無奈表示，要來找她吵架的民進黨高雄立委，說實在最負責的方法就是提出你們的版本，告訴大家如何能讓高雄可以拿好拿滿、可以超過雙北，「我可以站在高雄這一方」，但什麼都沒有，當國民黨幫高雄爭取了這麼多的地方建設經費之後，卻不斷挑釁。
至於是不是在蹭聲量？柯志恩說，她絕對相信每個人都為高雄好，但真正為高雄好，就是提出自己的版本，這才是釜底抽薪的方式。
國民黨立委許宇甄強調，地方政府有充足預算才能有好的施政作為，也才能落實憲法地方自治的精神，中央政府集錢又集權的做法已過度干涉地方自治內容，中央政府應該藉由本次修法，邀集地方政府共同討論哪些合理業務可以回歸地方政府辦理。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言