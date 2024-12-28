出席活動被綠委圍剿 柯志恩：提財劃法版本才是釜底抽薪的方式

立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法之後，高雄市民進黨立委只要逮到機會就圍剿國民黨立委柯志恩。柯志恩今天表示，真正為高雄好，就提出自己的財劃法版本，這才是釜底抽薪的方式。

高雄車站今天舉行「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁，以及朝野立委均出席。當柯志恩坐到位置後，民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、黃捷等人和柯志恩唇槍舌戰，雙方為財劃法爭論不休。

柯志恩事後無奈表示，要來找她吵架的民進黨高雄立委，說實在最負責的方法就是提出你們的版本，告訴大家如何能讓高雄可以拿好拿滿、可以超過雙北，「我可以站在高雄這一方」，但什麼都沒有，當國民黨幫高雄爭取了這麼多的地方建設經費之後，卻不斷挑釁。

至於是不是在蹭聲量？柯志恩說，她絕對相信每個人都為高雄好，但真正為高雄好，就是提出自己的版本，這才是釜底抽薪的方式。

國民黨立委許宇甄強調，地方政府有充足預算才能有好的施政作為，也才能落實憲法地方自治的精神，中央政府集錢又集權的做法已過度干涉地方自治內容，中央政府應該藉由本次修法，邀集地方政府共同討論哪些合理業務可以回歸地方政府辦理。

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