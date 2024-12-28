快訊

死後不得安寧！ 瓊瑤媳忍無可忍發4聲明：比電視劇還狗血

國3通霄北上路段2曳引車碰撞 大型吊車出動…車流嚴重回堵數公里

入冬最強冷氣團來襲！不到4天 北市內科OHCA死亡案已29人

連江縣長王忠銘：財劃法修正對馬祖未必有利

中央社／ 連江縣28日電
連江縣長王忠銘。記者林俊良／攝影
連江縣長王忠銘。記者林俊良／攝影

國民黨連江縣黨部今天上午舉辦130年黨慶慶祝大會，榮譽主任委員、連江縣長王忠銘致詞時指出，財劃法修正後對馬祖未必有利，需要府會團結爭取更多預算。

中國國民黨連江縣黨部今天上午舉辦建黨130年黨慶表揚大會，包括王忠銘、副主任委員林志東，以及國民黨中央考核紀律委員會主任委員黃怡騰等人出席。會中並表揚黨齡滿60、50、40年的資深黨員，並切蛋糕祝賀中國國民黨生日快樂。

王忠銘致詞表示，朝大野小對馬祖來說，都不是關鍵，而是思考身為黨員該怎麼面對。馬祖是全台唯一立委、縣長與議長可以走在一起，團結力量大，尤其國民黨非執政黨，需要地方團結，才能爭取更多預算，是不得不也必須的方法。

王忠銘說明，連江縣去年收入近新台幣56億元中，自籌款僅近4億元，其餘都要向中央「當伸手牌」，形同看人臉色。外界認為財劃法修正案通過後，連江縣統籌分配款成長358%，但實際上「對馬祖未必有利」，初步估算後，若依新版財劃法，全縣收入恐將較現行短少6億元。

王忠銘更說，連江縣預算來源大宗為中央專案計畫補助，財劃法修正統籌分配款雖增長33億元，但行政院表達需重新檢討各項專案計畫，未來縣內約60億元待中央補助的建設經費，將成為連江縣的財政危機，故未來仍有一段路要走，坦言「其實沒有很高興」。

王忠銘話鋒一轉，強調執政面臨很多挫折，比方中央不同意比照疫前開放落地簽，就造成馬祖小三通很大障礙；上任來多次前往中國，與對岸面對面商討民生問題，而收到陸委會、監察院的警戒心理與來函關心，但他是事務官出身「怎麼可能不知道什麼是紅線」。

財劃法

延伸閱讀

政院：收到財劃法選罷法2法案後 再研擬救濟動作

柯志恩出席高雄車站典禮 綠委包圍爭論財劃法

財劃法修正藍營串連 花蓮綠批執行力不足影響救災復建

高雄車站竣工典禮 爭市長大位藍綠立委為財劃法吵開

相關新聞

連江縣長王忠銘：財劃法修正對馬祖未必有利

國民黨連江縣黨部今天上午舉辦130年黨慶慶祝大會，榮譽主任委員、連江縣長王忠銘致詞時指出，財劃法修正後對馬祖未必有利，需...

財劃法民進黨擬祭出公投 國民黨沒在怕將推反廢死公投

立法院20日院會三讀選罷法、憲訴法與財劃法，民進黨政府著手研議救濟手段，傳出擬針對財劃法祭出「複決權」，於2025年發動公投。國民黨也沒在怕，先前藍營提案修公投法，擬重新恢復將公投合併大選舉辦，同時力推反廢死公投，藍綠公投大戰一觸即發，鹿死誰手？

高雄車站竣工典禮 爭市長大位藍綠立委為財劃法吵開

行政院長卓榮泰、交通部長等官員南下參加高雄火車站天棚啟用典禮，會前藍綠多位有志下屆市長選舉的立委針對財劃法問題竟唇槍舌戰...

影／財劃法修正案通過 高雄市長陳其邁：盼有補救的方法

財政收支劃分法修正案日前三讀通過，台灣基進黨議員張博洋形容，中央統籌分配款就像早餐，如今高雄有豪華早餐，但一般性和計畫型...

修財劃法要重編明年度預算？ 政院、主總送立院報告不再提

立法院三讀修正財政收支劃分法，行政院發言人李慧芝日前表示明年度總預算甚至需要重新編列，財委會下周一進行的「行政院表示：因...

藍捍衛新財劃法 「地方包圍中央」

財劃法修正案通過，民進黨總動員反對，國民黨中央也通令全台地方黨部與議會國民黨團合作，以「地方包圍中央」串連辦記者會反擊；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。