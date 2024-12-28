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柯志恩出席高雄車站典禮 綠委包圍爭論財劃法

中央社／ 28日電

高雄車站今天舉行「地下廣場成圓與天棚啟用儀式」，國民黨立委柯志恩現場被民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、黃捷、李柏毅等人包圍，雙方為財劃法爭論不休。

高雄車站今天辦喜事，行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁等都出席活動。在典禮開始前多名立委陸續到達現場，民進黨高雄立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑、李昆澤、黃捷、李柏毅等皆出席。當柯志恩坐到位後先與李柏毅討論陽明交大、清大進駐高雄的經費；後續討論到財劃法議題。

賴瑞隆說，財劃法三讀通過後，對高雄影響非常大，「高雄明年700億元預算會減少一半，實際會減少350億」，但國民黨和柯志恩都不談此事，「柯志恩身為國民黨高雄市黨部主委和高雄立委，應為高雄發聲。」此外，柯志恩曾答應要納入空污因素，但後來也沒有。

賴瑞隆更說，柯志恩應該回去跟立院國民黨團總召傅崐萁、黨主席朱立倫說，財劃法應退回去重新討論，重新制定合理的分配方式，絕對不應是這樣全面重北輕南的方式，這對高雄相當不利。

柯志恩說，財劃法要考慮全國22個縣市，空污因素最好的解決方法就是把碳稅的部分放在地方，空污問題大家都非常關注，這部分不一定要在財劃法內處理，有其他方式可以處理，行政院應提版本出來討論。

此外，邱議瑩、黃捷在過程中都提到，柯志恩曾說財劃法在這個會期不會通過。國民黨籍高雄市議員許采蓁則替柯志恩抱不平，要求綠委不要一直插話，讓柯志恩說明清楚。雙方你一言我一語爭論10多分鐘，後來因典禮主持人宣布典禮開始才結束。

柯志恩辦公室事後以新聞稿回應，多名民進黨立委今天包圍柯志恩，但他們好像忘記，在財劃法三讀的表決時，他們的人數一度是贏國民黨的，為什麼民進黨高雄有3個委員分別在中途與提前離席，他們卻沒有譴責自己的立委，結果卻在議事問題上一直針對柯志恩。

針對財劃法部分，柯志恩辦公室強調，國民黨實質幫高雄增加245億元的財源，所有包括社福、教育等法定預算，一毛錢都不會少，而民進黨委員一直聲稱的中央補助會少百億以上，只能證明過去中央的確獨厚高雄，給了高雄上千億的豐厚補助。

財劃法

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