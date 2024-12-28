高雄車站竣工典禮 爭市長大位藍綠立委為財劃法吵開

行政院長卓榮泰、交通部長等官員南下參加高雄火車站天棚啟用典禮，會前藍綠多位有志下屆市長選舉的立委針對財劃法問題竟唇槍舌戰，上演插曲。

今早高雄火車站天棚啟用，象徵新站建造告一階段，行政院長卓榮泰等官員及高雄在地立委與會，但會前包括立委柯志恩、賴瑞隆、邱議瑩及黃捷等人，卻因財劃法問題槓開。

賴瑞隆點名柯志恩，指她是要選高雄市長的人，她沒替高雄「發聲」，相信大家都看在眼裡，未來看見到妳一次會講一次。要柯志恩委員回去向傅昆騏總總召，跟朱立倫主席再次重申，這個財劃法對高雄人非常不公平。

柯志恩接著表述說，「對不起，賴瑞隆」，我剛講過，空汙部分的部分，大家非常的關切，財劃法要考慮到的是全台22縣市，台中與高雄也有汙染問題，解決方方法就是把碳稅放在地方，不見得要放在這個比列原則。

此時 賴瑞隆要搶話質，柯志恩當下制止說，「你剛講四分五十秒，總要讓講一下」，結果站一旁的黃捷插話，批柯「妳先前不是說財劃法這會期不會送出去」，柯重新強調，「空汙都很關心，台中也關心，應把碳費留在高雄」，話講到一半，坐一旁的邱議瑩也加入圍剿，四人你三人你一言我一語，吵得不可開交，直至廣播，宣布「行政院長即將進場」，才停止爭執。

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