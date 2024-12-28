影／財劃法修正案通過 高雄市長陳其邁：盼有補救的方法
財政收支劃分法修正案日前三讀通過，台灣基進黨議員張博洋形容，中央統籌分配款就像早餐，如今高雄有豪華早餐，但一般性和計畫型補助大幅減少，變成午晚餐只能吃泡麵，造成營養嚴重不均衡；對此，高雄市長陳其邁今天說，希望朝野能夠協商出補救的方法。
陳其邁表示，中央財源就是那麼多，對地方補助包括財政收支劃分法的統籌款，加上一般補助款跟計畫補助款，加總就是固定數目，中央財政有限下，統籌款多給地方，一般補助跟計畫型的補助一定會受到影響。
陳其邁認為，這樣的修法結果加劇南北差距，惡化城鄉差距，希望立法院和行政院能再協商出補救的方法，不然會造成地方在重大建設推動受影響，這個也是我們憂慮的地方。
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