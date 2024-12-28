修財劃法要重編明年度預算？ 政院、主總送立院報告不再提

立法院三讀修正財政收支劃分法，行政院發言人李慧芝日前表示明年度總預算甚至需要重新編列，財委會下周一進行的「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」專題報告。根據行政院副秘書長李國興、主計長陳淑姿送至立院書面報告，並未提及預算再重編，僅指出，預算案已送請立院審議，希望盡速審議通過並執行。

李國興表示，114年度中央政府總預算案雖有賸餘209億元，但併計特別預算後，歲入歲出仍差短1789億元。且行政院已核定納編前瞻基礎建設特別預算之個案計畫，115及以後年度待編列數合共4212億元，仍需回歸總預算納編，中央政府整體財政負擔仍相當沉重。

李國興指出，立法院修正財政收支劃分法，中央須再增加釋出財源3753億元，占整體歲入9%，且一般性補助款亦不得少於修正施行前一年度預算2501億元編列，將嚴重影響中央政府推動各項政策之財政能力。

陳淑姿表示，本次修法後地方自有財源將大幅增加，甚至部分縣市獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款已大於其113年度歲出預算規模，無須再自籌財源。基於錢隨事權移轉原則，收入劃分宜搭配事權檢討，修正相關行政作用法，移撥合理業務予地方政府辦理。

陳淑姿指出，114年度中央政府總預算案刻正於立法院審議，中央43個主管部會，其中33個已經完成初步審議，另10個尚陸續審議中，另地方政府預算也已大部分完成審議，22個縣市，其中20個已在議會完成審議，僅剩2個縣市尚未完成審議。期望立院能盡速審議通過，以利各項施政順利推動。

對於李慧芝「預算重編」說法，行政院日前緩頰表示，李慧芝日前只是指出立法粗糙違誤之處，因為這些衝擊都會造成行政機關在施政上的窒礙難行之處。

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