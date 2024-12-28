藍捍衛新財劃法 「地方包圍中央」

財劃法修正案通過，民進黨總動員反對，國民黨中央也通令全台地方黨部與議會國民黨團合作，以「地方包圍中央」串連辦記者會反擊；藍營表示，在立院打下勝仗，且財劃法攸關地方發展，由議會發聲理由正當，與立院互相輝映。

民進黨從黨中央到地方輪番猛攻此次修正財劃法正當性，高雄市長陳其邁說是「劫貧濟富」、台南市長黃偉哲則認為「北部吃肉、東部喝湯、南部連骨頭都啃得很辛苦」。

國民黨則串連全台縣市議會，全力反攻，前天包括桃園、彰化議會國民黨團都表態支持財劃法，新北及花蓮、嘉義、台南等地藍營議會黨團，昨天也紛紛反擊。

國民黨新北市議會黨團副書記長江怡臻表示，地方自治真諦在於活用經費，自行決定興建地方大型建設，才能讓地方發展更好、稅收更多，把餅做大，民進黨政府之所以造謠財劃法，是不想把貪汙的錢分給新北市民。

國民黨新北黨部主委黃志雄表示，財劃法攸關地方縣市發展，各縣市經費變多，對地方政府乃至議員，都能為地方做更多事，地方民意代表率先響應、支持法案，最後再回議會強力監督預算，才是正確的態度。

民進黨新北市議會黨團回擊，新北市需要是實質的財政改善與公平的資源分配，而非國民黨虛假的數字遊戲與口號式承諾。

民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧最近在臉書分享圖卡，指國民黨財劃法大修惡，掏走中央3753億元，原訂2034年完工的蘇花安要再延長9年，指立委傅崐萁斷了花蓮安全回家的路。

國民黨花蓮縣黨部、縣議會黨團昨發聲支持財劃法修正案，黨團書記長吳東昇批評民進黨就是不想做蘇花安，才找理由推託，若當時蓋蘇花高，災難不會發生，「現在不做，以後付出的代價一定會更高」，希望民進黨不要用各種理由阻撓地方。

台南市議會國民黨團副書記長盧崑福表示，新版財劃法讓台南市一年可多挹注163億元，應感謝所有國民黨立委，對台南市建設有相當大的幫助。市長黃偉哲回應，財劃法修法加劇地方之間的不平衡，包括人口分配不公、稅收分配不均等，表面雖增加，實質則減少，重北輕南現象持續。

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