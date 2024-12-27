財劃法爭議新北議會藍盼勿抹黑 綠憂淪口號承諾

中國國民黨新北市議會黨團今天舉行記者會表示，民主進步黨在財政收支劃分法議題抹黑治國；民進黨新北市黨部說，財劃法修法無法真正改善新北財政，淪口號式承諾。

國民黨團表示，地方自治真諦在於活用經費，自行決定地方大型建設，才能讓地方發展更好，稅收更多把餅做大。修法不影響法定、既定預算，各項原有補助也不會減少，呼籲民進黨不要再抹黑。

國民黨團副書記長江怡臻說，修法增加新北新台幣374億元，讓地方政府有更多空間；國民黨籍新北市議員洪佳君表示，本來就應修法，新北市議員責無旁貸應支持。

不過，民進黨新北市黨部表示，修法後中央補助地方將減少，使地方推動建設時面臨資金短缺壓力，可能讓地方財務負擔更沉重，新北需要實質財政改善與公平資源分配。

民進黨新北市議會黨團總召集人張維倩說，國民黨強行修法，缺乏民主討論，無論修法前後，新北人均統籌分配款始終最低，金額增幅落後台北市與桃園市，加劇新北在建設和福利方面相對剝奪感，呼籲新北市長侯友宜要求國民黨停下腳步，重新審視。

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