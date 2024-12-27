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陳金德：財劃法修法衝擊 公建發展恐進入寒冬

中央社／ 台北27日電

立法院日前三讀通過修正財劃法，若正式實施，中央約需釋出新台幣3753億元給地方政府。工程會主委陳金德今天說，財劃法恐拉長已執行的公共建設期程、導致已核定的計畫預算不足，及規劃中的公建可能被迫緩議，整體公建發展恐進入寒冬。

行政院長卓榮泰昨天在行政院會指出，財劃法修法只談錢不談權責是大疏失，且不只是中央須釋出新台幣3753億元的問題，也會衝擊許多既定建設與計畫，部會首長應清楚對外說明。

行政院公共工程委員會今天舉行第24屆公共工程金質獎頒獎典禮，行政院秘書長龔明鑫、陳金德皆出席頒獎。

龔明鑫致詞時表示，公共建設不僅是資本性投資，更是為了下一代的未來性投資，可以提升國民生活品質、強化國土韌性，同時挹注國家整體經濟發展，不過，財劃法修正後，中央部分財源將撥至地方，確實為公共建設帶來極大的挑戰，行政院將審慎因應。

陳金德說，近年國家公共工程預算金額約6000億元，今年更高達7975億元，不過，因財劃法修正缺少從均衡城鄉發展的角度思考，將衝擊軌道及交通、水利及汙水等重大公建的預算，同時也對總統賴清德及行政院努力拉近城鄉差距的均衡台灣政策造成挑戰。

他表示，未來，已經在執行中的公共建設期程可能會因此拉長，已經核定的計畫也可能因預算不足而停止，規劃中的公建則可能被迫緩議，整體公共建設發展恐將進入寒冬，工程會將審慎因應。

談到公共工程金質獎，陳金德則說，今年全國各界推薦參選的工程計有141件，創歷年新高，而金質獎的標準也隨著時代的需求，持續精進，今年評審標準就新增了「提升綠覆率」等綠化成效、「使用再生粒料」等減碳措施、以及職業安全及移工管理等與工程人權有關的評審項目，未來也將增加參選案件的查核頻率，同時重設查核的起算基礎點，用更嚴謹的標準檢視及評審，持續提升金質獎的公信力。

財劃法

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