財劃法中央少3753億元 主計總處書面報告提出八大嚴重衝擊

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修正案，中央必須再增加釋出財源3753億元給地方，立法院財政委員會下周一邀財主單位就114年度總預算須重編進行專案報告。主計總處書面報告未表明重編總預算，但指出修正案將造成八大衝擊，包括無法如期籌獲各式重大武器裝備，將嚴重衝擊建軍整備；醫療部分將影響癌友、罕病等民眾使用新藥及護理人員獎勵等。另外，若預算不足支應撥補勞保基金，則嚴重衝擊勞保基金財務，影響勞工請領退休金權益。

立院財委會下周一排定「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」專題報告，邀請行政院祕書長龔明鑫、主計長陳淑姿及財政部長莊翠雲列席報告並備詢。

根據主計總處送達立院書面報告，主計總處指出，立院三讀通過財政收支劃分法修正案，中央須再增加釋出財源3753億元，占整體歲入9％，且一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算2501億元編列(占整體歲入6％)，因此中央需透過相對縮減歲出規模因應，依法律義務支出則皆屬依相關法令規定編列經費，無法因財政困難而逕予刪減，減列範圍只能侷限在其餘歲出，將嚴重衝擊中央施政能力。

主計總處指出，以 114 年度中央政府總預算案歲出編列3兆1325 億元為例，其中依法律義務項目，包括各機關人事費、社會保險及退撫支出等1兆8144億元(約占58％)，均無法刪減，其餘歲出1兆3181億元(約占 42％)，須刪減約28％（約3700億)，將造成已核定且尚在執行中之各項計畫經費難以為繼，影響層面廣泛，包括：

（一）國防安全：無法如期籌獲各式重大武器裝備，將嚴重衝擊建軍整備，降低主戰裝備妥善率，對國家安全影響甚鉅。

（二）社會福利：相關計畫係涉婦女、兒少、老人及勞工權益等相關，倘經費不足將嚴重衝擊全國性社會福利政策推動及勞工請領退休金權益，難以為家庭提供穩定支持。

（三）醫療服務：相關計畫係涉民眾就醫權益，倘經費不足將衝擊全國性醫療政策推動，影響癌友、罕病等民眾使用新藥及護理人員獎勵等，不利醫療服務品質提升。

（四）勞工照顧：倘預算不足支應撥補勞保基金，恐嚴重衝擊勞保基金財務狀況，影響勞工請領退休金權益。

（五）農業發展：包括辦理公糧收購、肥料補貼、綠色環境給付、農損救助等，倘推動之經費不足，恐嚴重衝擊對農民權益。

（六）治安維護：為因應毒品及詐欺新型態犯罪手法，全力投入加強科技辦案之設備建置及技術精進，爰倘相關預算不足支應，將直接衝擊到全國性治安維護，影響人民日常生活。

（七）重大公共建設：軌道建設、鐵路立體化及治水等重大建設之投資推動恐延遲，影響經濟成長動能及城鄉均衡發展。

（八）科技及產業發展：相關計畫延遲推動，恐使我國科研發展落後世界先進水準，喪失國際間科技競逐先機，以及降低國際廠商來臺設廠意願。

主計總處強調，本次修法後地方自有財源將大幅增加，甚至部分縣市獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款已大於其113年度歲出預算規模，無須再自籌財源。基於錢隨事權移轉原則，收入劃分宜搭配事權檢討，修正相關行政作用法，移撥合理業務予地方政府辦理。

最後，主計總處表示，114 年度中央政府總預算案正在立院審議，截至12月30日，中央43個主管部會，其中33個已經完成初步審議，另10個尚陸續審議中，另地方政府預算也已大部分完成審議，22個縣市，其中20個已在議會完成審議，僅剩2個縣市尚未完成審議，期望立院能儘速審議通過114年度總預算案，以利各項施政順利推動。

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