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財劃法藍綠互尬 新北綠批藍虛假數字遊戲與口號式承諾

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團總召張維倩。本報資料照片
新北市議會民進黨團總召張維倩。本報資料照片

新北市議會國民黨團今日舉行「支持財劃法、把餅做大」記者會，批綠只會抹黑。新北市議會民進黨團回擊指出，國民黨提出的財劃法修正案非但無法真正改善新北市財政狀況，反可能讓地方財務負擔更沉重，市民權益受損。新北市需要的是實質的財政改善與公平的資源分配，而非國民黨虛假的數字遊戲與口號式承諾。

民進黨團總召張維倩表示，國民黨強行通過新版財劃法，不僅缺乏民主討論，甚至連侯友宜市長到立法院討論的機會都被剝奪。無論是修法前後，新北市的人均統籌分配款始終是最低的，金額增幅落後於台北市，增幅更是落後於桃園市，無疑加劇新北市相對剝奪感。

張維倩說，侯友宜選總統時常強調要改變現狀，並在市政會議和地方行程中指出新北統籌分配人均最低，國民黨主導的財劃法新北市的人均竟是全國最低，實際是狠狠打了侯市長一巴掌，呼籲侯市長一同要求國民黨停下腳步，重新審視修財政收支劃分法，並給予新北市討論的空間。

副召張錦豪說，國民黨版本營業稅被納入計算，據內政部資料，台北市日間活動人口中超過四分之一來自新北，新版財劃法使台北市獲得更多資金，新北市成名副其實二等公民。中央有不少交通建設對新北市至關重要，包括捷運、T-PASS月票、淡江大橋、淡北道路、台62延伸線等。在中央財政受限的情況下，這些計畫的進度可能會受到影響，最終受害的還是新北市民權益。

幹事長廖宜琨說，針對國民黨劉美芳議員批評中央「集權又集錢」，然而事實上，中央在應對災難方面對新北的挹注不可忽視，包括0403地震，中央迅速修訂了災區劃分原則，康芮颱風也迅速公告現金補助，新版財劃法的通過，中央對地方的補助將會減少，國民黨忽視中央的災後應對努力，將其一味抹黑，實屬偏頗。

書記長陳乃瑜表示，新北市的社會福利包含生育補助、托嬰托幼補助、長照資源等已經是六都最低了，未來新北財劃法實施後，更多進步的福利政策可能無法實施外，現行的社會福利也有可能受到影響，這難道是新北市民想要的法案嗎？希望侯市長應該硬起來，對400多萬的市民負起責任，別讓新北市民成為政治角力的犧牲品。

財劃法

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