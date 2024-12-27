財劃法衝擊中央預算 卓揆：努力導回正軌
行政院長卓榮泰27日視察高雄亞灣2.0時表示，行政院已經核定該計畫7年170億元，但看到新修正的財劃法，他擔心會衝擊跨年度、跨縣市計畫，政院希望能導回正軌，未來再與地方加強溝通，制定一部地方和中央都能接受的財劃法，「我們正在做這樣的努力」。
卓榮泰與行政院副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝、高雄市長陳其邁27日在高雄聽取高雄市「亞灣智慧科技創新園區」規劃進度，將高雄港打造成智慧、科技、金融和創新的亞洲新灣區。
卓榮泰致詞時表示，「亞灣智慧科技創新園區」計畫是高雄市長陳其邁擔任行政院副院長時，與行政院前院長蘇貞昌一起規劃，後來又經過前院長陳建仁的推動，行政院核定許多連續性計畫、跨年度或跨縣市工程，他希望順利執行，但看到新修正的財劃法，他有點擔心。
卓榮泰表示，如果沒有辦法扭轉現狀，也要降低衝擊，行政院要努力導回正軌，未來再與地方加強溝通，制定一部中央與地方都能接受，同時對整體建設發展不會影響的一部財劃法，「我們正在做這樣的努力」，如能這樣，就不會影響跨縣市、跨年度的核定預算，很多計劃就能如實展開。
卓榮泰表示，以亞灣2.0計劃來說，從5年106億，改為7年170億，依照新版財劃法的規定，中央將釋出許多財源，許多跨年度核定的計畫將窒礙難行；這個情況不只在高雄，很多縣市都會發生。
卓榮泰表示，如果沒辦法導正，勢必很多計劃要重新核定，這也是迫不得已。他強調，行政院還在努力，希望維持中央財政機動性跟彈性，中央還有努力的空間。
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