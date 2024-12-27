財劃法修法 國科會：114年預算約200億元受影響

國科會27日表示，財劃法修法，114年預算約200億元受影響，不利台灣科技發展。

國科會指出，依據最新財劃法修正案，國科會預估受影響約200億元，尤其在基礎科研、晶創與人工智慧、太空科技及淨零科技等四大重點領域預算大受影響，將導致我國科技落後競爭國家、產業及科技人才斷層、不利科研新創及產業數位與淨零轉型。

上周立法院通過財劃法修正案後，經試算中央將大幅減少可用財源 3,753 億元，預算編列影響比例約28％，中央機關運作將直接受到影響。

國科會強調，在全球面臨地緣政治、氣候變遷、AI變革、人口高齡化等多方挑戰，科學及技術已被各國政府視為解決迫切議題的重要途徑，如相關科技經費遭刪減，將不利我國科技發展。

國科會114年度單位預算，如按比例調減後主要影響四大重點領域：基礎科研 408億元，約受影響 122億元；晶創與人工智慧 107億元，約受影響 32億元；太空科技 43億元，約受影響 13億元；淨零科技 10.8億元，約受影響 3.2億元。

國科會表示，為利長遠科技發展，厚植我國科研能量，國科會將積極投入資源與人力，支持學研界進行基礎研究，布局前瞻科技，鼓勵創新創業，培育科技與產業所需的高階人才，持續推動科研長期發展，提升國家競爭力。

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