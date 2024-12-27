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財劃法衝擊大 卓揆盼導回正軌：加強地方溝通共推修法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰。記者黃婉婷／攝影

立法院三讀修正通過財政收支劃分法，衝擊中央財政分配。行政院長卓榮泰今赴高雄聽取「亞灣智慧科技創新園區」規劃進度時，他憂心財劃法修正後將衝擊跨年度、跨縣市的計畫；他並稱，中央正努力導回正軌，未來將加強與地方溝通，制定一部地方和中央都能接受的財劃法。

卓榮泰今偕行政院副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝等人赴高雄聽取「亞灣智慧科技創新園區」進度。他致詞提到，此計畫是陳其邁擔任行政院副院長時，與前行政院長蘇貞昌共同規劃，前行政院長陳建仁推動；目前政院核定許多跨年度、跨縣市的工程計劃，希望未來能順利執行，但看到財劃法修正後，「我有一點擔心」。

卓榮泰指出，如果無法扭轉現況，也要降低衝擊，行政院努力透過憲法秩序導回正軌，未來將加強與地方溝通，制定出一部地方接受、中央能做，同時對整體建設發展不會影響的財政收支劃分法，「我們正在做」，這樣便不會影響到跨縣市、跨年度的核定預算。

卓榮泰接著舉亞灣2.0計畫為例，從核定5年106億元，改為7年170億元，但財劃法修正後，中央將釋出許多財源，跨年度核定的預算計劃執行上將窒礙難行，這是事實，且不止在高雄發生，各縣市都有此問題。

他說，如果沒辦法導正，勢必有很多計畫要重新核定，這也是迫不得已，行政院還在透過各種努力，維持住中央財政能力的機動性、彈性，中央還是有努力空間。

財劃法、憲法訴訟法、選舉罷免法修正案日前在藍白立委聯手下三讀通過，卓榮泰第一時間認為窒礙難行，表態尋求救濟。

行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會時說明，財劃法對行政團隊影響嚴峻，提出覆議機率高，選罷法將等收文後跟相關部會研議因應手段，憲訴法則會與司法院討論後，將在覆議期限、明年1月2日前決定是否針對憲訴法提出覆議。

財劃法

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