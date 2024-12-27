修財劃法後刪支出28％ 內政部：民生重要政策無法推行

立法院日前三讀通過財政收支劃分法修法，內政部表示，中央歲入將大幅減少3753億元，內政部114年度單位預算部分，因財劃法修法後歲入減少，至少必須刪減約283億5411萬9千元支出，約占28％，將導致許多關係民眾生活的重要政策無法順利推行，未來將視中央資源配置調整。

內政部表示，依據立法院12月20日通過財劃法修法，中央歲入將大幅減少3753億元，在內政部114年度單位預算部分，歲出編列1507億1523萬7千元，扣除依法律義務支出494億5052萬8千元後，其餘歲出1012億6470萬9千元，因財劃法修法後歲入減少，至少須刪減約283億5411萬9千元支出，約占28％。

內政部說明，經試算盤點將影響民眾居住、治安、交通、基礎設施，及地方發展重要的經費來源，包括撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費、打擊詐欺犯罪，及新世代反毒策略行動綱領相關經費、生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）、永續提升人行安全計畫、汙水下水道第六期建設計畫、公共汙水處理廠再生水推動計畫、城鎮風貌及創生環境營造計畫、殯葬設施量能提升計畫等。

內政部指出，受影響的還有網路科技運用精進計畫、強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫、民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫、補助嘉義市政府市民中心興建計畫、合作事業振興發展計畫、桃園市航空城汙水下水道系統第一期專案計畫等新興計畫。

內政部強調，這次財劃法修法造成預算削減，將直接減弱內政部在地方基礎建設、民生業務的推動能力，對於國家治理效能與民眾福祉產生嚴重衝擊，未來將視中央資源配置調整，盡力將民眾影響降至最低。

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