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租屋補貼也受衝擊 內政部揭財劃法三讀要刪283.5億元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部指，財劃法修法後，包括居住、治安等多項重要經費將受影響。圖／聯合報系資料照
內政部指，財劃法修法後，包括居住、治安等多項重要經費將受影響。圖／聯合報系資料照

財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，中央歲入將大幅減少3,753億元，內政部27日表示，2025年度單位預算部分，因為財劃法修法後歲入減少，至少必須刪減約283.5億元支出，占比約28％，將會導致許多關係民眾生活的重要政策無法順利推行。

內政部表示，2025年度單位預算部分，歲出編列1,507億1,523萬7千元，扣除依法律義務支出494億5,052萬8千元後，其餘歲出1,012億6,470萬9千元，因為財劃法修法後歲入減少，至少必須刪減約283.5億元支出，將使許多政策受到影響。

內政部指出，經過試算盤點，財劃法修法影響民眾居住、治安、交通、基礎設施及地方發展重要的經費來源，包括撥補住宅基金興辦社會住宅及住宅補貼經費、打擊詐欺犯罪及新世代反毒策略行動綱領相關經費、生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）、永續提升人行安全計畫、污水下水道第六期建設計畫、公共污水處理廠再生水推動計畫、城鎮風貌及創生環境營造計畫、殯葬設施量能提升計畫等。

內政部進一步指出，受財劃法修法影響還有網路科技運用精進計畫、強化空襲警報發放及警察機關指揮通訊備援中程計畫、民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫、補助嘉義市政府市民中心興建計畫、合作事業振興發展計畫、桃園市航空城污水下水道系統第一期專案計畫等新興計畫。

內政部強調，這次財劃法修法造成預算削減，將直接減弱內政部在地方基礎建設、民生業務的推動能力，對於國家治理效能與民眾福祉產生嚴重衝擊，內政部未來將視中央資源配置進行調整，竭盡全力將對民眾影響降至最低。

財劃法

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