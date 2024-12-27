財劃法修法 國科會：114年預算約200億受影響

財政收支劃分法修正案通過，國科會今表示114年預算將被影響逾170億元，尤其在基礎科研、晶創與人工智慧、太空科技及淨零科技等四大重點領域預算將會大受影響。有可能導致我國科技落後競爭國家、產業及科技人才斷層、不利科研新創及產業數位與淨零轉型。

國科會提到，上週立法院通過財劃法修正案後，中央的可用財源將大幅減少3753億元，預算編列影響比例約28％，中央機關運作將直接受到影響。在全球面臨地緣政治、氣候變遷、AI變革、人口高齡化等多方挑戰，科學及技術已被各國政府視為解決迫切議題的重要途徑，如果相關科技經費遭刪減，將不利我國科技發展。

國科會估算，按比例調減後主要影響四大重點領域，基礎科研約受影響122億元，晶創與人工智慧約受影響32億元，太空科技約受影響13億元，淨零科技則約受影響3.2億元。

國科會說明，為利長遠科技發展，厚植我國科研能量，國科會將積極投入資源與人力，支持學研界進行基礎研究，布局前瞻科技，鼓勵創新創業，培育科技與產業所需之高階人才，持續推動科研長期發展，提升國家競爭力。

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