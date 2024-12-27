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國民黨挺財劃法修正對台南幫助大 黃偉哲怒轟六大不公

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
財政收支劃分法修正案日前三讀通過，台南市長黃偉哲再批有六大不公，將進一步擴大南北差距，阻礙台南長遠發展。記者吳淑玲／攝影
財政收支劃分法修正案日前三讀通過，台南市長黃偉哲再批有六大不公，將進一步擴大南北差距，阻礙台南長遠發展。記者吳淑玲／攝影

財政收支劃分法修正案日前三讀通過，台南市議會國民黨團今召開記者會力挺，指地方統籌分配稅款增加3757億元，可改善台南財政困境；台南市長黃偉哲則痛批修正案存在六大不公，將進一步擴大南北差距，對台南的長遠發展形成極大阻礙。

台南市議會國民黨團今天開記者會力挺財劃法修正案，怒斥民進黨刻意抹黑、扭曲，誤導大眾對財劃法修正結果，黨團副書記長盧崑福表示，財劃法修正三讀通過後，台南市一年可以多挹注163億元，相信可以改善困境，應感謝所有國民黨立委與在地的謝龍介立委，在立法院允文允武的表現，完成修法對台南市建設有相當大的幫助。

黃偉哲回應說，財劃法修法應該朝公平合理方向進行，而非加劇地方間的不平衡。他指出六大不公平現象，包括人口分配不公、土地指標調降、稅收分配不均、稅收分配不均、表面增加，實質減少、分配不均導致浪費、重北輕南現象持續。

黃偉哲說，台南市總人口186萬，占全國約12分之1，但修法後僅增加163億元，占增加總數的4.34%，六都中排名末位。台南市每位市民平均分配2萬6079元，全國排名第20，僅高於高雄和屏東；台南市土地面積占全國17分之1，但修法將土地面積指標從20%調降至10%，對幅員較大的縣市不公平。台南市每平方公里分配約2212萬元，六都中墊底，基礎建設維護經費龐大，卻未獲合理支持。

台南招商引資帶來的環境衝擊由地方承擔，卻因南科企業稅籍設立在北部，統籌分配稅款流向北部，南部無法享受應有的財政回饋；修法後，中央將減少每年3753億元經常性收入，地方雖表面增加統籌分配款，但計畫性補助減少，恐導致大型公共建設如捷運、道路工程及社福補助等計劃無法推動。

部分縣市獲配款項超過歲出預算，可能引發浪費支出，與台南等財政困難縣市形成鮮明對比；黃偉哲批評此次修法未改善「重北輕南」問題，反而加劇「重東輕西、重離島輕本島」的不均分配，對台南的治水、交通等基礎建設帶來巨大壓力。

黃偉哲說，台南市為全國易淹水區最多的縣市，但中央歷年治水預算僅466億元，不及台北的1739億元。此外，台北市捷運中央補助超過6775億元，而台南市捷運計劃所需2478億元若比照台北比例，仍需十年以上資源投入。

國民黨團指「中央財政沒有受影響，地方做得更有效率，讓國民過更好的日子」，未來地方自治事項是可以透過滾動式修正來檢討，讓地方建設做得最完善，呼籲民進黨別只會用話術來欺騙人民，發動認知作戰，用各種理由詆毀財劃法修正，賣慘哭窮還情勒。

黃偉哲則說，此次修法結果將危及台南未來發展，呼籲台南鄉親認清事實，並團結爭取應有權益，避免南北差距持續擴大，影響台灣整體發展。

財劃法

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