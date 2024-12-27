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財劃法三讀 國科會估影響AI與太空等約200億元預算

中央社／ 台北27日電

財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，國科會今天表示，預估國科會114年預算受影響數約新台幣200億元，尤其在基礎科研、晶創與人工智慧、太空科技，以及淨零科技等4大重點領域預算將大受影響。

國科會指出，此情況恐導致台灣科技落後於其他競爭國家，以及產業、科技人才斷層，且不利科研新創及產業數位與淨零轉型。

國科會表示，上週立法院通過財劃法修正案後，經試算中央將大幅減少可用財源3753億元，預算編列影響比例約28%，中央機關運作將直接受到影響。

國科會提到，在全球面臨地緣政治、氣候變遷、AI變革、人口高齡化等多方挑戰，科學與技術已被各國政府視為解決迫切議題的重要途徑，若相關科技經費遭刪減，將不利台灣科技發展。

國科會114年度單位預算，若按比例調減後主要影響4大重點領域，基礎科研408億元中，約受影響122億元；晶創與人工智慧107億元中，約受影響32億元；太空科技43億元中，約受影響13億元；淨零科技10.8億元中，約受影響3.2億元。

國科會強調，為利長遠科技發展，厚植台灣科研能量，國科會將積極投入資源與人力，支持學研界進行基礎研究，布局前瞻科技，鼓勵創新創業，培育科技與產業所需的高階人才，持續推動科研長期發展，提升國家競爭力。

財劃法

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